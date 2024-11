Secondo alcune malelingue del web, la fidanzata di Diego avrebbe lanciato una frecciatina ad Antonia, nuova allieva di Amici 24. Lei però interviene e fa chiarezza.

Cosa sta accadendo dopo l’arrivo della nuova allieva di Amici 24

Non è mancato il caos negli ultimi giorni ad Amici 24. La scorsa settimana infatti Rudy Zerbi ha fatto sapere al suo allievo Diego di aver iniziato a pensare a una possibile sostituzione, non riuscendo più a lavorare in sintonia con lui. A quel punto a entrare in casetta è stata la cantante Antonia, che nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano si è sfidata con Lazzari. In seguito è arrivata la decisione dI Zerbi, che ha deciso di prendere nel suo team la giovane artista.

Diego tuttavia non è stato eliminato e in queste ore avrà la possibilità di entrare a far parte o della squadra di Lorella Cuccarini o di quella di Anna Pettinelli, che hanno deciso di dare una seconda chance al cantante. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In rete è spuntato infatti un video della fidanzata di Diego, Camilla, che secondo i più avrebbe lanciato una frecciata ad Antonia, nuova allieva di Amici 24. Ad avvalorare la tesi delle malelingue è stato un like che la compagna di Lazzari avrebbe messo a un commento, in cui viene nominata proprio Antonia. Lo screen del “mi piace” ha dunque iniziato a fare il giro dei social. Poco dopo però è arrivata la verità. Camilla ha infatti deciso di intervenire, spiegando cosa è accaduto in realtà. Queste le sue dichiarazioni, che la scagionano definitivamente: “Giuro che non ho messo like. Lo hanno fatto tipo fotomontaggio”.

In web intanto attende con ansia di scoprire con chi deciderà di lavorare Diego nelle prossime settimane. Lazzari entrerà nel team di Lorella o in quello di Anna? Lo scopriremo nei prossimi daytime.