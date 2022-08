1 Veronica Peparini rompe il silenzio

Qualche giorno fa Davide Maggio sul suo sito ha dato la notizia dei professori che siederanno dietro al bancone della nuova edizione di Amici 22. Tra questi due grandi assenze: Anna Pettinelli e Veronica Peparini che, stando al portale web, sarebbero sostituite rispettivamente da Arisa e Emanuel Lo.

I canali ufficiali della trasmissione ancora non hanno confermato la notizia, ma sta di fatto che in questi giorni si parla insistentemente del presunto addio dell’insegnante di danza dal talent show condotto da Maria De Filippi. Pochi giorni fa con un post di Instagram, Veronica Peparini ha voluto rompere il silenzio a modo suo. Non ha parlato esplicitamente dell’accaduto, ma ha pubblicato un messaggio criptico che in tanti hanno interpretato come un riferimento al programma:

“Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre. Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre, vi voglio bene”.

Non ha scritto altro Veronica Peparini, ma i suoi fan ci hanno tenuto comunque a mostrarle vicinanza e manifestato dispiacere nel caso in cui quest’ultima non dovesse essere davvero confermata come si dice. Sono emersi, tra l’altro anche i presunti motivi di questo abbandono alla trasmissione. Secondo quanto scritto da Amedeo Venza si sarebbe verificato qualche malumore: “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma)”.

Precisiamo che anche di questo non vi è certezza alcuna. Vedremo se prossimamente Veronica Peparini deciderà di esporsi e dire la sua su Amici 22. Di recente a parlare e spendere parole al miele per lei il suo compagno Andreas Muller…