1 Le presunte motivazioni sull’addio di Veronica Peparini

Poche ore fa è arrivata una notizia che sta facendo discutere il web. Stando a quanto svelato da Davide Maggio infatti pare che Veronica Peparini stia per lasciare Amici di Maria De Filippi! L’insegnante di ballo dunque potrebbe non fare ritorno per la prossima edizione del talent show, che sta scaldando i motori in vista della partenza a settembre. Attualmente sono ancora aperti i casting per la formazione della classe, tuttavia da settimane si discute del cast di professori. Solo di recente a confermare il suo ritorno come insegnante di canto è stata Lorella Cuccarini. Secondo le ultime indiscrezioni a lasciare la trasmissione sarà anche Anna Pettinelli, che dovrebbe essere sostituita da Arisa, pronta a tornare all’interno del programma.

Ma se l’uscita di scena della speaker radiofonica pare sia stata una scelta personale, sembrerebbe che per Veronica Peparini le cose siano andate in maniera diversa. Stando a quanto riporta Amedeo Venza, l’insegnante di ballo, che dovrebbe essere sostituita da Emanuel Lo, avrebbe lasciato Amici a causa di presunti malumori col programma! Secondo l’influencer a svelarlo sarebbero state fonti vicine a Veronica e ad Andreas Muller. Questo quanto si legge in merito:

“Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma)”.

Precisiamo però che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi. La notizia dei presunti malumori tra la redazione di Amici e Veronica Peparini infatti potrebbe non essere veritiera, e potrebbe trattarsi solo di puro gossip. Nel mentre solo qualche giorno fa a parlare è stato Andreas Muller, che ha fatto luce su un periodo difficile della sua vita.