1 La rivelazione di Victoria De Angelis

In questi giorni ad ottenere un successo planetario dopo la vittoria all’Eurovision 2021 sono stati i Maneskin. La band, di cui fa parte anche Victoria De Angelis, sta infatti scalando le classifiche di tutto il mondo, raggiungendo dei risultati strabilianti. Nel mentre proprio nelle ultime ore però a finire al centro dell’attenzione è stata la bassista del gruppo. Victoria infatti ha rilasciato una lunga intervista per Elle, durante la quale ha svelato di aver sofferto in passato di attacchi di panico. Ecco le dichiarazioni della De Angelis, riportate da FQ Magazine:

“Prima mi lasciavo spaventare dagli impegni che mi portavano lontano da casa e dagli amici, dalla routine e dal senso di responsabilità. Mi metteva ansia sapere che molte persone contavano su di noi. Quell’ansia ora so gestirla meglio, anche perché questa vita mi ha regalato la cosa che sogno da sempre: l’indipendenza. Io e la band siamo un gruppo, siamo amici, viviamo tutto insieme. Però restiamo quattro persone diverse: ognuno di noi ha paure e ambizioni tutte sue”.

Ma non solo. Come se non bastasse Victoria De Angelis ha ammesso di aver perso un anno di scuola per via degli attacchi di panico. Tuttavia sembrerebbe che ad oggi la bassista dei Maneskin stia bene, e che abbia superato quel difficile momento grazie ad una lunga terapia. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini. Ci sto lavorando, ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine”.

Victoria De Angelis si è dunque lasciata alle spalle quel terribile periodo e ad oggi si gode il meritato successo coi Maneskin. Nel mentre però qualche giorno fa ad attaccare duramente la band con dichiarazioni sconvolgenti è stata la tv di stato in Bielorussia. Rivediamo cosa è accaduto.