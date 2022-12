Ricordi tutti i vincitori 2022 di reality e talent? (QUIZ)

Quiz e sondaggi

Debora Parigi | 24 Dicembre 2022

Chi sono i vincitori dei reality e talent del 2022? Li ricordi tutti? Prova a scoprire quanto sei preparato con il nostro quiz!

Tanti sono stati i reality show e i talent show in questo 2022 e tanti sono stati i vincitori, tra grandi sorprese, successi e pubblico molto acceso nelle votazioni.

Ricordiamo la lunga durata del Grande Fratello Vip e l’edizione numero 21 di Amici . Ma abbiamo anche X Factor e Ballando con le stelle, parlando di programmi finiti piàù di recente. E ancora, la seconda edizione di LOL o magari Bake Off Italia?

A tal proposito ti sfidiamo a ricordare tutti quelli che hanno vinto quest’anno, in reality e talent appunto. Sarai in grado di indovinarli tutti? Fai il quiz per scoprirlo!