Nonostante siano trascorsi anni dalla fine del GF Vip 5 e nonostante pochi giorni fa Pierpaolo Pretelli abbia avuto un figlio da Giulia Salemi, i fan dei Gregorelli continuano a sognare la ship con Elisabetta Gregoraci.

I Gregorelli non demordono!

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip ricorderà bene che tra i protagonisti del reality show c’erano Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, che diedero vita a una vera ship. I fan del modello e della conduttrice, i Gregorelli, per mesi hanno sostenuto questa coppia, pensando che tra loro ci fosse del tenero. Come è stato ribadito più volte però tra Pierpaolo ed Elisabetta non ci fu altro che una bellissima amicizia, che è poi proseguita anche dopo la fine del programma.

All’interno della casa Pretelli ha anche trovato l’amore con Giulia Salemi e ancora oggi i due sono innamoratissimi. Come se non bastasse, soltanto pochissimi giorni fa la coppia ha dato alla luce un bellissimo bambino, che ha così coronato il sogno d’amore dell’ex Velino e dell’influencer.

Ciò nonostante però sembrerebbe che, seppur a distanza di anni, i fan dei Gregorelli non abbiano smesso di sognare la ship tra Pretelli e la Gregoraci. In queste ore infatti sui social alcuni sostenitori di Pierpaolo ed Elisabetta hanno fatto delle insinuazioni, naturalmente infondate e prive di importanza, che non sono passate inosservate.

Nonostante le speranze dei fan, a oggi gli ex Vipponi hanno decisamente voltato pagina e si sono lasciati il passato alle spalle. Come già ribadito, solo pochi giorni fa Pierpaolo ha avuto un bellissimo figlio da Giulia Salemi e la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. Pretelli dunque è concentrato non solo sulla sua famiglia ma anche sulla sua carriera. Attualmente infatti è il protagonista del musical Rocky, che nelle prossime settimane farà anche tappa a Milano e a Roma.