Chi sono i vip che hanno avuto un figlio nel 2024? Tante sono state le nascite dell’anno appena trascorso, per alcuni si è trattato della prima gravidanza, mentre altri hanno avuto il secondo o addirittura il terzo figlio. Andiamo quindi a vedere tutti i bambini vip nati nel 2024.

I vip e le coppie famose diventati genitori nel 2024

Matrimoni, fine di relazioni, ma anche tante nascite vip nel 2024 e così andiamo a scoprire chi sono quei personaggi famosi o quelle coppie che sono diventati genitori.

Per alcuni è stata la prima volta, per altri no. Vediamoli quindi tutti, o almeno i principali.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La prima nascita vip del 2024 è avveuta il 3 gennaio e ha visto Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventare genitori.

La coppia ha avuto una bambina e l’hanno chiamata Matilde.