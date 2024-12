Qualcosa di nuovo sta sconvolgendo le notti glamour bolognesi e si chiama Vip Vibes.

Si tratta di un format innovativo, probabilmente mutuato da qualcosa di simile che impazza nelle notti newyorkesi.

Sostanzialmente si va oltre l’ormai consolidato intrattenimento notturno per approdare all’idea vincente ed accattivante di raccontare in tempo reale ciò che accade ai tavoli Vip durante le serate. Ovviamente col consenso informato dei medesimi che sembrano apprezzare moltissimo questa mini intrusione nella loro privacy. Privacy che viene descritta con effetto immediato nei social con articoli mirati, foto e video che descrivono l’evoluzione degli aventi ai fan che poi li possono condividere ed apprezzare con i loro like.

Questa condivisione degli eventi più importanti tra chi ne è il protagonista e i fan o anche i soli semplici interessati di cosa accade nelle notti glamour pare sia la chiave di volta che abbia fatto scattare imperiosamente questo format alle luci della ribalta.

Dopo una partenza in sordina Vip Vibes si è imposto proprio per avere aperto una porta nel mondo ambito dei Vip. Il tutto consentendo anche alle masse degli utenti dei social di poter scrutare di continuo la vita dei loro beniamini dal “buco della serratura”. La differenza è che non lo fanno di nascosto ma col loro consenso.

Vip Vibes potrebbe essere definibile un sistema di pubbliche relazioni integrato che mette a nudo l’attività congiunta di Vip e di influencer negli ambienti più sofisticati. Uno di questi è sicuramente il Matis di Bologna. Divenuto da qualche tempo l’epicentro della mondanità bolognese e non solo in cui spesso durante le serate a tema si svolge l’attività di Vip Vibes.

Complimenti quindi al duo fondatore di Vip Vibes: il blogger ravennate Giulio Strocchi e il PR Christian Di Pasqua. Nei prossimi giorni, il 13 dicembre quest’ultimo festeggerà il proprio 40mo compleanno. E lo farà proprio al Matis. Durante la famosissima serata Vidaloca e nel quale il format Vip Vibes cercherà di fornire il massimo della propria espressione.