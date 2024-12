In queste ore Lorella Cuccarini ha mostrato sui social il suo Spotify Wrapped e ha così svelato che il suo ex allievo Mida è l’artista che ha ascoltato di più quest’anno.

Mida è l’artista del cuore di Lorella Cuccarini

Uno degli allievi più amati e seguiti di Amici 23 è stato senza dubbio Mida. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, il giovane artista ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e per lui sono arrivati una serie di successi. Dopo la pubblicazione del suo EP infatti il cantante ha iniziato a presentare la sua musica, convincendo sempre di più il pubblico.

LEGGI ANCHE: I primi minuti di Tina a Belve sono già cult! Fagnani le chiede il nome della sua erede in TV: la sua risposta (VIDEO)

Come se non bastasse l’ex allievo di Lorella Cuccarini in questi giorni ha anche dato il via al suo primo tour di club, che ha registrato diversi sold out. Proprio durante il concerto di Roma è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. A salire sul palco a sorpresa è stata infatti proprio la Cuccarini, che come è noto ha seguito il cantante di Rossofuoco passo dopo passo durante tutto il suo percorso all’interno della scuola. Nelle ultime ore come se non bastasse la showgirl ha postato un video sui suoi profili social che ha subito attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire il perché.

Nel filmato in questione Lorella Cuccarini ha fatto vedere ai follower il suo Spotify Wrapped e ha così svelato che proprio il suo ex allievo Mida è l’artista che ha ascoltato di più quest’anno. In seguito la prof di Amici si è anche mostrata mentre si scatena al concerto del cantante, per poi condividere il momento in cui è salita sul palco per abbracciare l’artista.

Insomma, sembrerebbe che Lorella sia una vera fan e che le canzoni del suo ex allievo abbiano conquistato anche lei.