Virginia Mihajlovic ricorda suo padre Sinisa a Verissimo e scoppia in lacrime

Spettacolo

Debora Parigi | 9 Settembre 2023

Il ricordo di Virginia Mihajlovic del padre Sinisa venuto a mancare prima del suo matrimonio

Questo pomeriggio, sabato 9 settembre, è tornato in onda Verissimo, condotto sempre da Silvia Toffanin. Tanti ospiti per questo grande ritorno tra cui Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa scomparso a dicembre del 2022. La giovane si è sposata a giugno di quest’anno con il calciatore Alessandro Vogliacco ed è pesata tantissimo l’assenza del padre.

Virginia è stata quindi ospite del programma per rivivere i momenti del matrimonio e parlare anche di suo padre. È stato un momento davvero molto toccante e commovente, poiché appena entrata in studio è scoppiata a piangere. L’ultima volta che era andata dalla Toffanin era stato proprio per parlare del padre, quindi è stato un colpo al cuore tornare dopo la morte di Sinisa.

Abbracciata dalla conduttrice, Virginia Mihajlovic ha dato sfogo alle lacrime mentre Silvia l’ha consolata, anche lei con gli occhi lucidi, dicendole che il padre sarà sempre con lei. Ha quindi raccontato che il matrimonio veniva rimandato da più di un anno per via della salute del padre poiché non avrebbe potuto esserci per la data fissata. Quindi ha fatto ancora più male averlo rimandato di un anno e non poterlo avere accanto. “Speravo in tutto e per tutto che riuscisse ad esserci, perché è il sogno di ogni figlia riuscire ad andare all’altare col proprio papà”, ha detto con la voce rotta. “Io non ce l’ho fatta però comunque è vero quando si dice che si sente la persona accanto. Io l’ho sentito in tutta la giornata”.

Alla fine dell’intervista ha parlato di come, nei momenti di gioia le viene da piangere perché accanto a lei non c’è Sinisa con cui condividere quelle belle emozioni. Anche per questa ospitata a Verissimo, avrebbe tanto voluto raccontarglielo. La Toffanin, sempre molto commossa, le ha detto di nuovo che lo avrà sempre accanto.

Potete rivedere l’intervista completa sul sito di Mediaset Play.