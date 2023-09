Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

La Talpa

I rumor su La Talpa

Tra i tanti reality show che presto torneranno in TV c’è anche La Talpa. La messa in onda pare sia prevista per la primavera 2024 e la trasmissione dovrebbe andare in onda su Italia 1.

Il settimanale Vero intanto ha lanciato alcune notizie sul papabile conduttore (in questi mesi ne sono emersi diversi), così come si è parlato della possibile opinionista e concorrenti che faranno parte dell’attesissimo programma.

Enrico Papi sarà il conduttore del reality?

Enrico Papi

Tanti i rumor sul nuovo conduttore de La Talpa. La rivista menzionata fa sapere che il prescelto, salvo cambiamenti, dovrebbe essere Enrico Papi.

C’è da dire che stando a diversi pettegolezzi, pare che Mediaset abbia diversi progetti per il conduttore.

Quest’anno, intanto, è stato opinionista de L’Isola dei Famosi e per lui sono previste davvero tante novità.

