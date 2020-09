Chi è Virginio Simonelli? Età, biografia, canzoni Amici e Instagram

Tutto ciò che sappiamo su Virginio Simonelli, talentoso cantautore e concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2020: l’età, la biografia, la carriera e le canzoni. Per passare poi alla vita privata, il percorso ad Amici e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Virginio

Nome e Cognome: Virginio Simonelli (in arte Virginio)

Data di nascita: 31 gennaio 1985

Luogo di Nascita: Fondi

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: info non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantautore

Fidanzato: Non ci sono informazioni a riguardo

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @virginionero

Virginio Simonelli età e biografia

Ecco alcuni dati della biografia di Virginio Simonelli: nato a Fondi (Latina) il 31 gennaio 1995, sotto il segno dell’Acquario. L’età di Virginio dunque è di 35 anni. La sua altezza è di 1 metro e 75 centimetri, ma non conosciamo il suo peso.

Non conosciamo tantissimo di lui, ma sappiamo che ha un fratello di nome Daniele (ha 30 anni).

Fin da giovanissimo si è avvicinato al mondo della musica. Ha imparato a suonare il pianoforte, avvicinandosi però anche alla scrittura. Oggi è senza dubbio tra i cantautori e autori più apprezzati, anche dai suoi colleghi, che l’hanno coinvolto più volte nei loro progetti. A tal proposito, quindi, concentriamoci sulla sua carriera.

Carriera e canzoni

La carriera di Virginio Simonelli è iniziata ufficialmente nel 2006 quando ha partecipato al Festival di Sanremonella categoria Nuove Proposte. A questo è seguito poi l’album Virginio, per poi approdare 4 anni più tardi ad Amici di Maria De Filippi, che gli è valso la vittoria del talent show.

Proprio nel programma si è fatto conoscere non solo come interprete, ma anche come cantautore. Dopo la partecipazione nel programma ha pubblicato due dischi Finalmente (che gli è valso il Disco d’Oro e il Music Award) nel 2011 e Ovunque l’anno successivo. Proprio in quest’ultimo progetto ha collaborato con autori internazionali del calibro di Gary Barlow dei Take That.

Questo gli ha permesso così di farsi notare ulteriormente dal grande pubblico e tanti importanti star del panorama musicale italiano si sono accorti di lui. A partire dalla più internazionale di tutti: Laura Pausini. La cantante romagnola ha scelto Virginio Simonelli in più occasioni. Per lei ha firmato infatti il brano Limpido (che Laura canta in duetto con Kylie Minogue) e Dove resto solo, contenute in 20 – The Greatest Hits, l’album ventennale della carriera della cantante.

Il sodalizio tra la Pausini e Simonelli, però, non è di certo finito qui. Virginio ha aperto alcuni dei concerti di Laura nel 2018. L’evento al Circo Massimo (a cui hanno presenziato anche altri artisti come Enrico Nigiotti e non solo) e le date del Forum di Assago e dell’Arena di Verona.

Il tutto coronato dal sogno della vittoria del Latin Grammy nel 2018 conferito a Laura Pausini e che vede tra gli autori di spicco proprio Virginio, il quale ha firmato E.STA.A.TE, Fantastico (Fai quello che sei) e Il caso è chiuso, canzoni che fanno parte del disco Fatti Sentire/ Hazte Sentir di Laura.

Sempre con la cantautrice ha anche co-firmato il brano Como Yo Sabría per Maverick, finalista della terza edizione de La Voz in Spagna, appartenente proprio alla squadra di Laura.

Ma Virginio Simonelli negli anni ha scritto anche per Paola & Chiara, ha collaborato con Francesca Michielin ed Elisa. O ancora ha partecipato alla stesura di brani per Raf, Lorenzo Fragola, Carmen Ferreri e Francesco Bertoli.

Nel corso della sua carriera Virginio ha lavorato con autori internazionali quali Andy Marvel (Celin Dion) e Dimitri Ehlirch (Moby), ma anche Jesse Harris (Grammy winner con Norah Jones). Tutto senza mai tralasciare la sua vena di cantante.

Ecco quindi la discografia del cantante:

2006 – Virginio

2011 – Finalmente

2012 – Ovunque

2017 – Live in Tokyo 2017

Di seguito alcune delle canzoni più importanti della sua carriera divenuti singoli:

2006 – Davvero

– Instabile

– Novembre

2011 – Ad occhi chiusi

2011 – Sale

2012 – Alice (Elis)

2012 – La dipendenza

2015 – Hercules

2018 – Semplifica

2018 – Rischiamo tutto

2019 – Cubalibre

2019 – P.S. Post Scriptum

Altra cosa che ci teniamo ad aggiungere è che Virginio è coinvolto attivamente a varie iniziative benefiche ed è sempre molto impegnato nel sociale. Gesto lodevole da parte sua. Ha supportato le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia, ha partecipato a manifestazioni contro temi come omofobia, femminicidio e violenza di genere.

Nel 2018 ha cantato per i bambini ricoverati al Policlinico San Donato ed è stato uno degli artisti più attivi nel corso dell’emergenza causata dal Covid-19.

Virginio Simonelli a Sanremo

Era il 2006, quando all’età di 21 anni, Virginio Simonelli ha partecipato al Festival di Sanremo, il numero 56, nella categoria Nuove Proposte.

Si è presentato come cantautore con una delle canzoni che sono tra le più amate della sua carriera. Il brano in questione Davvero e ha fatto da apripista all’album, Virginio.

Così la carriera dell’artista ha preso il volo e, nonostante qualche delusione, è riuscito a farsi notare e accedere nella scuola di Amici. Questo permetterà al cantante di

La vittoria ad Amici

Nel 2010 Virginio Simonelli, dopo Sanremo Giovani, ha voluto mettersi di nuovo in gioco nel programma condotto da Maria De Filippi, Amici.

Dopo aver superato la prima fase del talent, il cantante è riuscito a conquistare un posto al Serale. Qui è stato uno dei membri della Squadra Bianca e ha raggiunto la finale, dove si è scontrato con Annalisa Scarrone.

Virginio il 6 marzo 2011 è stato proclamato vincitore, non solo della categoria canto, ma dell’intera edizione della trasmissione. Alle sue spalle proprio Annalisa, con la quale ha mantenuto un rapporto di amicizia meraviglioso.

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Virginio?

Vita privata: Virginio è fidanzato?

Non abbiamo informazioni sulla vita privata di Virginio Simonelli. Il cantante, infatti, è una persona davvero molto riservata e dunque non sappiamo o meno se è fidanzato.

Preferisce tenere il tutto lontano dal mondo del gossip. Nemmeno dai social emerge alcun tipo di indiscrezione a tal proposito.

Dove seguire Virginio Simonelli: Instagram e social | Social

Gli appassionati dei social possono seguire Virginio Simonelli sui vari social.

Il cantante aggiorna quotidianamente le sue pagine e aggiorna i fan con numerose notizie ed iniziative. Lo potete trovare su Instagram, Twitter e Facebook.

Virginio a Tale e Quale Show 2020

Carlo Conti l’aveva annunciato ‘Sarà una grandiosa edizione quella di Tale e Quale Show’. Le aspettative sono davvero altissime a riguardo e il conduttore vede al suo fianco ancora la giuria, confermatissima, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Tra i concorrenti ritroviamo anche Virginio Simonelli. Il cantante ha voluto mettersi in gioco e con grande entusiasmo ha accettato la sfida proposta di partecipare a Tale e Quale. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho sempre cercato di sperimentare perché io per primo non voglio annoiarmi, ed è proprio quello che ho intenzione di fare a Tale e Quale. Come me la cavo con le imitazioni? È un modo che sono pronto a esplorare e che mi incuriosisce molto perché mi piace tuffarmi in nuove avventure. Ho studiato recitazione teatrale per tanti anni, un’attitudine che spero mi servirà in questo percorso: vedremo cosa succederà. Mi piace fare le cose per bene, anche se non sono mai stato un maniaco della perfezione.

Nella vita è anche bello divertirsi quando si fa un viaggio di questo tipo. Certo che imiterei una donna. Perché no? Mi sto buttando in questo programma in maniera molto libera, non ho paura di nulla e l’unica cosa che voglio è far sentire la mia voce, in senso metaforico e letterale. Se voglio vincere? Sono una persona ambiziosa, ma divertirmi è davvero la cosa che mi preme di più fare. Vorrei essere felice per quello che sto facendo e godermela più che posso. Futuro? Per ora sono concentrato su Tale e Quale e non penso a nient’altro. Quello che è certo è che la musica non mi lascerà mai, e la porterò sempre con me».

Ha raccontato Virginio a Vanity Fair. Ma chi sono tutti gli altri partecipanti al programma di imitazioni?

I concorrenti di Tale e Quale

Sono in totale 10 i partecipanti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Partiamo dall’elenco degli uomini:

Mentre invece per le donne, vediamo:

Insomma un cast davvero variegato e ricco di talento. Chi sarà il vincitore? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo! In bocca al lupo a Virginio Simonelli e tutti i partecipanti.

