In queste ore a non passare inosservate sono state alcune storie Instagram, poi rimosse, di Taylor Mega. L’influencer si è infatti scagliata contro sua sorella, accusandola di avere un flirt con un suo ex fidanzato.

I post di Taylor Mega

Storie al veleno quelle pubblicate sui social da Tyalor Mega qualche ora fa. A sorpresa infatti la nota influencer si è scagliata contro sua sorella Giada Todesco, accusandola di avere un flirt con un suo ex fidanzato, di cui però non ha mai fatto il nome. Con una serie di post dunque la Mega ha iniziato il suo sfogo affermando: “Il premio miglior m**da dell’anno va a pari merito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme. Che brava ragazza di grandissimi valori”.

Ma non è finita qui. Proseguendo infatti, Taylor lancia precise accuse a sua sorella. A riguardo l’influencer, facendo delle rivelazioni inedite, ha dichiarato: “Non è la prima volta che si prende i miei ‘scarti’ per farmi le ripicche, o forse solo per farsi le vacanze negli yacht. […] Non ti basta uscire con questi sfigati che fino all’ultimo mi stavano addosso finché non li bloccavo e allora per ripicca ripiegavano su di te. No non ti basta, ti devi prendere pure gli scarti delle amiche. Opportuniste che pensano solo a scroccare peggio di te”.

Infine, Taylor Mega aggiunge: “Ho sopportato per anni. Ho pianto tanto per lei. E anche stanotte ho pianto tutta la notte nonostante le tante gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta e guardare e fare sempre la superiore. Mi dispiace per i miei genitori che non si meritavano queste storie. Ma non me lo meritavo nemmeno io”.

Le storie dell’influencer naturalmente non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web. Poco dopo però Taylor ha deciso di rimuovere tutti i post e a quel punto ha spiegato di averlo fatto solo ed esclusivamente per i suoi genitori, che non starebbero vivendo bene questa situazione.