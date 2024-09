Al Grande Fratello 18 arriva Virgo Cosmetics, prossimo sponsor ufficiale del reality di Canale 5 in partenza dal 16 settembre

Virgo Cosmetics collaborerà come sponsor ufficiale della 18ª edizione del Grande Fratello, che su Canale 5 continua a registrare buoni ascolti.

A partire da lunedì 16 settembre Virgo porterà il proprio claim “Beauty On Stage” sul palcoscenico del reality più seguito d’Italia.

Virgo Cosmetics nasce dall’idea che la bellezza sia una forza espressiva e trasformativa. Il brand promuove un concetto di bellezza accessibile a tutti, che non conosce barriere di genere, età o cultura.

Per questo motivo quest’anno, per la prima volta nella storia del reality, prodotti make-up saranno consegnati a tutti i concorrenti, sia uomini che donne, sottolineando il messaggio che la bellezza non è solo un aspetto estetico ma uno strumento di empowerment personale.

Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo di Virgo Cosmetics, ha dichiarato:

“Con ‘Beauty On Stage’, vogliamo celebrare la bellezza in tutte le sue forme, offrendo a ogni concorrente la possibilità di esprimere la propria unicità. Virgo Cosmetics è molto più di un marchio di make-up: è un simbolo di inclusività e autenticità. Crediamo che ogni persona meriti di sentirsi rappresentata, senza pregiudizi o stereotipi, e la nostra partecipazione al Grande Fratello è un’opportunità per rendere questo messaggio tangibile”.

Durante il programma, Virgo Cosmetics ha pianificato ingressi a sorpresa che coinvolgeranno i partecipanti in momenti speciali, permettendo loro di scoprire in prima persona i valori fondamentali del brand: innovazione, audacia e inclusività.

L’obiettivo di Virgo è di rivoluzionare la concezione di bellezza offrendo prodotti che esaltino la diversità e l’individualità di ciascuno, al fine di rendere la bellezza un atto di libertà.