La verità sul legame tra Virgo e il Chieti Calcio

Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile legame tra Virgo e il Chieti Calcio. Adesso così a rompere il silenzio è stato Paolo Chiparo, ufficio stampa del brand, che con un comunicato ha rivelato quello che sta accadendo.

Come afferma Chiparo, per Virgo sostenere il Chieti Calcio “significherebbe abbracciare e condividere i valori di una città e di una comunità che si riunisce ogni settimana sotto gli stessi colori”. Come si legge, “la bellezza dello sport, e in particolare del calcio, sta nel suo potere di unire le persone, di superare le differenze e di creare un senso di appartenenza che solo chi vive e respira il calcio può comprendere”.

Proprio i valori inclusività, bellezza autentica, e il legame profondo con la comunità sono stati al centro dell’evento Virgo Beauty On Stage, che si è tenuto a Chieti di recente. La serata ha messo in luce alcuni bisogni fondamentali della città, tra cui il supporto e lo sviluppo dello sport come elemento chiave per il benessere e la coesione sociale.

Il team di Virgo non vede lo sport come una lotta per la vittoria e il traguardo non è l’essenza di tutto. Il vero valore dello sport risiede nelle piccole cose, nelle emozioni che fanno battere il cuore ogni qualvolta ci mettiamo in gioco. Ma soprattutto risiede nei momenti in cui scopriamo che lo sport è anche amore: per sé stessi, per gli altri, per la vita.

Per questo motivo, la Presidente, Avvocata Franca Liani, l’Avvocato Gianluca Saccoccia, partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, e Paolo Chiparo, agente e ufficio stampa di Virgo, hanno deciso di contattare i vertici della S.S.D. Chieti Football Club 1922, il Presidente Ettore Serra e il Sindaco di Chieti, Dott. Diego Ferrara, per esplorare le modalità con cui Virgo potrebbe contribuire attivamente a sostenere il Chieti Calcio.

L’obbiettivo è quello di portare avanti i valori di inclusività, bellezza e appartenenza che rendono grande la squadra e la città.

Forza Chieti, sempre!