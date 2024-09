In queste ore a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia sono stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno incantato la Laguna. È la prima volta che una coppia nata nel Trono Over partecipa alla manifestazione in qualità di ospiti.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza arrivano a Venezia

Lo scorso anno tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ci sono stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo la fine della relazione con Ida Platano, l’ex Cavaliere ha fatto ritorno in studio e si è così avvicinato nuovamente all’ex Dama. Tra i due poco a poco è nato l’amore, fino a quando la coppia ha deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi.

Da quel momento Roberta e Alessandro non si sono più separati e, nonostante le malelingue del web, le cose tra loro proseguono a gonfie vele. Pare infatti che la relazione tra la Di Padua e Vicinanza si sia fatta più seria del previsto e c’è anche chi parla già di possibili nozze o addirittura dell’arrivo di un figlio. A oggi però la coppia pensa solo a godersi il presente e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Ieri infatti ad arrivare come ospiti a Venezia in occasione della Mostra del Cinema sono stati proprio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno anche sfilato sul red carpet. I due, bellissimi e in perfetta sintonia, hanno incantato tutti i presenti e il web, lasciando gli utenti senza fiato.

Come qualcuno saprà, è la prima volta che una coppia nata all’interno del Trono Over di Uomini e Donne prende parte al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e di certo quello di Roberta e Alessandro è stato un debutto speciale.