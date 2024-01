GF follia: il cast più tossico di sempre parla della mancanza di rispetto di… VITTORIO!

NEWS

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Così come in settimana, anche stasera in puntata Vittorio Menozzi è stato accusato di mancanza di rispetto per diversi fattori

Il cast del Grande Fratello questa sera ha puntato il dito contro Vittorio Menozzi, accusandolo di mancanza di rispetto. Un’accusa smossa da parte della Casa e che sta facendo piuttosto discutere.

La Casa accusa Vittorio Menozzi

La puntata di stasera del Grande Fratello ci sta fornendo diversi spunti. Fa sorridere però sapere che un intero cast parli di mancanza di rispetto da parte di… Vittorio Menozzi! Un ragazzo che fino a oggi si è sempre contraddistinto per gentilezza, buon senso ed empatia verso il prossimo. Il modello si è spesso mostrato fragile e sensibile verso tante situazioni eppure è stato tacciato di aver avuto degli atteggiamenti di troppo.

Nel dettaglio il riferimento risale a un momento in cui Vittorio Menozzi ha ricevuto la critica da parte della Casa perché parlava con Monia in stanza da letto, mentre era intenta a cambiarsi. A dire il vero lui nemmeno si era accorto di questo e poi parlavano semplicemente di cucina e buon cibo. Nulla a che vedere con discorsi compromettenti e di troppo.

In ogni caso Massimiliano Varrese si è molto arrabbiato per questo, puntando il dito contro Vittorio Menozzi perché a detta sua starebbe sempre in mezzo alle situazioni che non lo riguardano. L’attore lo vede quindi come un ostacolo, nonostante Vittorio non abbia fatto nulla di che?

Nonostante tutto però Vittorio Menozzi è stato messo spalle al muro e in tanti l’hanno accusato di mancanza di rispetto. Paolo Masella si è permesso di fargli la morale, sostenendo che spesso gira in mutande per la Casa. Fa un po’ sorridere al pensiero che non è il solo a farlo, dato che diversi inquilini si sono mostrati in costume.

Ma andiamo oltre. Perché sempre Paolo ha continuato a lamentarsi perché Vittorio spesso in Casa sta in mutande. Tornati dalla pubblicità Alfonso Signorini ci ha tenuto a intervenire e fare un appunto a Masella: “Paolo, credo che Vittorio non ci stia neanche a pensare”. Ma non contento ha continuato a ribadire che Vittorio Menozzi avrebbe poco tanto e: “Gli ho dato un consiglio”.

Pure Massimiliano Varrese ha preso le parti di Paolo Masella, sostenendo come nei camerini si voltava dall’altra parte per rispetto di chi si cambiava. Ma insomma, pare tutto estremamente esagerato e di troppo. Considerando poi la riservatezza sempre mostrata da Vittorio Menozzi!

Così come quando in tanti hanno puntato il dito verso di lui perché avrebbe preso in giro, insieme a Sergio D’Ottavi, Federico Massaro. Con lui aveva instaurato una bella amicizia, ma ora che ne sarà di tutto questo? Vittorio Menozzi ha spiegato di non aver mancato di rispetto a nessuno.