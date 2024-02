Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Grande Fratello

Greta Rossetti ha rivelato ad altri inquilini ciò che le avrebbe detto Vittorio Menozzi su ciò che sarebbe successo tra lui e Beatrice Luzzi sotto le coperte.

Le parole di Greta Rossetti

Ieri sera, prima dell’eliminazione di Vittorio Menozzi, al GF si era parlato del rapporto ormai incrinato tra il modello e Beatrice Luzzi. La loro amicizia li aveva portati anche a dormire nello stesso letto e qualcuno si era chiesto se fosse successo qualcosa sotto le coperte. I primi a interrogarsi erano stati gli altri inquilini dopo aver visto alcune immagini. Nei giorni appena passati a parlarne è stata Greta Rossetti.

La gieffina ha riportato a Letizia Petris e Paolo Masella ciò che le avrebbe detto Vittorio in confidenza. Non si parla apertamente della questione, ma sembrerebbe lasciare intendere che qualcosa sarebbe effettivamente accaduto:

“Però mi ha detto anche altre cose, no? Quelle cose là che ci siamo dette a letto. Però non credo che… Le ha dette in modo approfondito. Molto peggio di come pensavi, ma molto. Mi ha detto tutto nei dettagli. Agghiacciante, ti giuro che mi è venuto il sangue freddo. Lu ha paura di questa cosa, che venga fuori”.

greta: "vitto mi ha raccontato, peggio di quello che pensavamo, agghiacciante, lui ha paura che esca, si vergogna, ha i genitori che guardano"



greta su quello che vitto e bea avrebbero fatto a letto#grandefratello #luzzers #perletti #anibaldi #paoleti #fillers #vittosetti pic.twitter.com/VVBqfGY4CF — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) February 8, 2024

Il primo a rispondere è Paolo Masella: “Lui non capisce che se questa cosa non ci passa lui male“. A fargli eco è stata anche Letizia Petris: “Anche io vorrei lo capisse, ma ci sta che un po’ ti vergogni. Guardami, io ho pensato solo a quello“. A chiudere il discorso ci ha pensato Greta Rossetti: “Lui mi ha giurato mai, mi ha detto il contrario, capito? Sì, a lui“. Paolo, alla fine, commenta rivolgendosi alla fidanzata: “Te lo avevo detto, si vedeva nel video“.

Ovviamente si tratta solo di frasi riportate da terzi e non possiamo garantirne la veridicità. Quindi dobbiamo prendere tutto con le pinze e non dare nulla per scontato, in quanto solo Vittorio e Beatrice possono dire la realtà dei fatti. I due concorrenti hanno già garantito che non è accaduto nulla e per tale ragione dobbiamo credere alla loro parola.