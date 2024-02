Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Perla Vatiero ha fatto infranto il regolamento del Grande Fratello e la regia ha staccato l’inquadratura togliendo l’audio.

L’infrazione di Perla Vatiero

Non è la prima volta che Perla Vatiero viene beccata a violare il regolamento del Grande Fratello. In passato la regia l’aveva sorpresa mentre parlava senza microfono insieme a Greta Rossetti dentro la lavanderia. Questa volta, invece, ha posto una domanda che non avrebbe dovuto fare alla new entry Alessio Falsone.

Il concorrente ha 25 anni e viene da Milano. Per chi non lo conoscesse ancora molto bene possiamo dire che si occupa della compravendita di immobili ma il suo vero obiettivo è quello di diventare un allenatore di calcio professionista. Si definisce una persona determinata e ambiziosa, difficilmente si innamora anche se ama le donne.

Alessio è entrato da pochi giorni e di conseguenza conosce il pensiero del pubblico verso i vari inquilini del Grande Fratello. Ed è proprio per tale ragione che Perla Vatiero gli ha chiesto che cosa pensano di lei all’esterno. Attimi prima che il gieffino potesse rispondere, però, la regia ha tolto l’audio e ha subito staccato l’inquadratura andandosi a concentrare su altri concorrenti.

Ma come perla chiede ad alessio fuori come parlano di lei e il GF censura ? Ma non è fuori regolamento o sbaglio 🤔#GrandeFratello pic.twitter.com/rfbPcQX5aZ — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) February 11, 2024

Questa è senza dubbio l’infrazione del regolamento, in quanto è risaputo che i concorrenti del Grande Fratello non possono avere informazioni sul mondo esterno in questo modo. Al massimo possono essere informati dalla produzione o dal conduttore stesso. Ma ovviamente non è stato questo il caso e in molti hanno chiesto che venissero presi dei provvedimenti.

Probabilmente Perla è stata ripresa dagli autori non appena fatta la domanda anche se gli spettatori non hanno potuto sentirlo. Nel corso della puntata di ieri, infatti, non ci sono state altre ripercussioni e di conseguenza possiamo pensare che tutto sia sia risolto con un piccolo rimprovero. Vedremo se nei prossimi giorni farà un altro scivolone oppure avrà imparato la lezione.