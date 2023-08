NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

“Volevo un gatto nero è Disco d’Oro”

Quest’anno, a dicembre 2023, andrà in onda la sessantaseiesima edizione dello Zecchino d’Oro. La puntata finale, come accade da ormai sette anni, verrà condotta da Carlo Conti e i giovani concorrenti saranno in tutto 14. Questa manifestazione nasce nel 1959 e tantissimi brani hanno raggiunto il successo entrando nella testa e nel cuore di molte persone. Tra queste possiamo citare, per esempio, “Volevo un gatto nero“.

Questa canzone è stata presentata per la prima volta nel 1969 dal Piccolo Coro dell’Antoniano con l’interpretazione di Vincenza Pastorelli. Tra gli autori del testo e della musica troviamo Franco Maresca, Armando Soricillo e Framario.

All’epoca il brano si classificò all’ultimo posto riscuotendo non troppo successo all’interno dello Zecchino d’Oro. Nonostante ciò. però, “Volevo un gatto nero” diventò una hit a livello internazionale e venne tradotto per poi essere venduto in Giappone. In passato è stato anche pubblicato in diversi 45 giri.

Notizia delle ultime ore è che la canzone ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro per aver superato le 50.000 unità vendute. Questo secondo quanto riporta il sito della FIMI nel file che risale al 21 agosto 2023.

Tra gli altri titoli possiamo, per esempio, citare anche “Willow” di Taylor Swift, “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista, “‘O Mar For” e tanti altri ancora.

