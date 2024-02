Voltafaccia al GF! Federico fa il pieno di nomination (ma la scorsa settimana tutti esultavano per lui) – VIDEO

Spettacolo

Che è successo in una sola settimana? Ieri tutti hanno nominato Federico Massaro ma solo mercoledì esultavano per lui

Quante nomination per Federico Massaro ieri sera! Gesto questo che ha gettato il gieffino nello sconforto. Il pubblico ha fatto notare però che solo una settimana fa tutti in Casa esultavano perché il ragazzo era riuscito a salvarsi al televoto. Cosa è cambiato quindi?

Federico Massaro e il voltafaccia dei concorrenti

Le nomination sono sempre un momento particolare della puntata del Grande Fratello, poiché possono sempre riservare qualcosa di inaspettato. Ed è ciò che è successo ieri quando Federico Massaro ha ricevuto ben sei nomination da coloro che reputa amici all’interno della Casa.

Il gesto ha portato Federico Massaro a essere davvero molto deluso e amareggiato, tant’è che nel post puntata si è gettato in piscina vestito ed è scoppiato in lacrime. Tanti telespettatori attenti hanno notato però che le stesse identiche persone che l’hanno mandato al televoto eliminatorio, solo la scorsa settimana festeggiavano il fatto che fosse riuscito a superare la nomination. E il video che sta nuovamente circolando in queste ore post puntata ne è la prova effettiva…

Come vediamo dal video si è trattata di una sorta di esultanza da stadio dove tutti hanno mostrato gioia per lui. Ma ieri sera allora cosa è successo? Perché tutti l’hanno nominato? I telespettatori hanno trovato strano questo cambio di rotta nei confronti di Federico Massaro e molti hanno empatizzato con lui.

Ma c’è chi si è dato una spiegazione, sottolineando che la gioia della scorsa settimana era data sì dal superamento del televoto di Federico Massaro, ma tutti erano certi che da lì a poco si sarebbe salvato anche Vittorio Menozzi, poi eliminato invece.

Probabilmente domani in puntata si parlerà di questo e della reazione avuta da Federico Massaro dopo le tante nomination di ieri sera. Scopriremo che risposta si sarà dato il ragazzo e, soprattutto, se riuscirà a proseguire il proprio cammino nella Casa del Grande Fratello. Domani sarà decisiva.