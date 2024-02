Federico in crisi nera per la nomination, scoppia in lacrime e si getta in piscina vestito (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Grande Fratello

In crisi nera dopo le nomination ricevute da quelli che reputava amici, Federico Massaro si butta in piscina vestito e scoppia a piangere

Federico Massaro è uno dei concorrenti finito al televoto che, domani, sancirà chi sarà eliminato dalla Casa del Grande Fratello. Il gieffino però non l’ha presa tanto bene e sembra esserci rimasto davvero male per le tante nomination ricevute, scoppiando in lacrime.

Federico Massaro in lacrime per la nomination

La trentasettesima puntata del Grande Fratello si è appena conclusa e già siamo in attesa della successiva, domani sera su Canale 5. Intanto sappiamo con certezza, che domani uno tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele lascerà il programma.

Proprio Federico Massaro ha fatto tanto per integrarsi all’interno del gruppo e ieri sera sembra essersi sentito pugnalato alle spalle da parte dei suoi compagni. Molti di loro infatti hanno deciso di mandarlo in nomination con delle motivazioni molto frivole. Inizialmente il modello non ha battuto ciglio, ma a fine puntata si è isolato dal resto del gruppo.

Nella notte, al termine della puntata, Federico Massaro preso dalla delusione per non essere stato compreso dagli altri coinquilini, si è buttato in piscina ancora con gli abiti della diretta addosso.

Poi Federico Massaro, sempre isolato dal resto del gruppo, si è sfogato in un pianto liberatorio.

Federico sta solo in piscina a piangere la sua amica Cinese nemmeno si è accorta che non è a cena . Questo è il loro gruppo di opportunisti . Tutta la vita Beatrice Stefano Simona e Sergio #detodo #luzzers #beaux #grandefratello pic.twitter.com/wmck9GCxgZ — Rossana (@Roberta65184716) February 20, 2024

Della faccenda a tavola ne hanno parlato Simona Tagli e Massimiliano Varrese (l’attore è tra coloro che ha fatto il suo nome). Entrambi hanno trovato scorretto l’atteggiamento dei concorrenti verso Federico Massaro. Specialmente la conduttrice ha trovato poco carino questo doversi tutti quasi “coalizzare” contro un singolo e sarebbe stato opportuno diversificare i nomi.

Simona Tagli non si capacita dunque di come reputino Federico Massaro un loro amico, ma alla prima nomination non ci hanno pensato due volte a pugnalarlo alle spalle. Massimiliano Varrese ha condiviso il pensiero di Simona, ma ha spiegato il perché ha fatto il nome del coinquilino:

“Mi dispiace, pensavo di essere solo io a votarlo stasera, ho cercato una motivazione valida. Si era buttato in piscina vestito prima, ora è andato in camera, adesso vado anche io. Quando è così cerco di trovare una motivazione, per ora non nomino quelli con cui sto da cinque mesi”.

L’accaduto sta facendo molto discutere sui social e ora si aspetta domani per scoprire se Federico Massaro riuscirà a salvarsi dal televoto eliminatorio!