Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera alcuni inquilini del Grande Fratello hanno criticato gli atteggiamenti che Greta Rossetti ha con i ragazzi della casa.

Le critiche a Greta Rossetti

Ieri sera si è parlato di Greta Rossetti e di come si sia avvicinata a diversi inquilini della casa del Grande Fratello. Prima Vittorio Menozzi, poi Sergio D’Ottavi e adesso anche Alessio Falsone. Tuttavia alcuni gieffini, tra i quali anche quest’ultimi, l’hanno criticata per l’atteggiamento che adotta da diverso tempo.

La prima a esporsi è l’amica Perla Vatiero: “Cerco di farle capire che su sta cosa deve un po’… Se uno è così è così“. A interromperla è stato Marco Maddaloni, il quale ha rivelato di aver tentato di parlarne con la diretta interessata:

“Dopo un poco che le parli ha quella voce che, forse non lo fa apposta, ma sembra accusarti. Allora faccio un passo indietro, mi faccio i fatti miei e campo cent’anni. Io tasto sempre il terreno”.

Se Bea avesse detto A ora starebbero tutti difendendo Greta dicendo che è libera di fare quello che vuole

E inveeeceee….#grandefratello pic.twitter.com/6VWS5vMYqb — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) February 19, 2024

A introdursi nel discorso anche Alessio, il quale ha accusato Greta Rossetti di giocare e basta: “Lei gioca, sono giochi di seduzione… Giochi da poco. Lei ti dice di no, ma invece sì“. Marco replica: “Io e Perla stiamo dicendo questo, che è sbagliato farlo con più persone“.

La Vatiero è intervenuta specificando che forse la concorrente deve ancora trovare se stessa e capire cosa vuole davvero: “Questo è sbagliato per se stessa. Lei deve capire chi è, nel senso definire delle cose“. Ad Alessio, però, non accetta scuse e mostrandosi un po’ scocciato esclama: “Ma cosa ca**o deve capire una di 26 anni? Dai“.

Tutti hanno la propria opinione e al momento non sappiamo come reagirà Greta Rossetti nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di tutto ciò. Nel caso in cui dovesse accadere nei vi terremo aggiornati, ma per il momento non ci resta che attendere.