1 La reazione di Icardi a Wanda Nara con il rapper

Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano essersi separati. Una sorta di annuncio, infatti, lo avrebbe fatto proprio lei sul suo profilo Instagram qualche tempo fa: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.

In seguito, nelle ultime settimane, si vocifera che sia nato un flirt con il rapper L-Gante. Al momento non si sa se sia effettivamente così oppure no, tutto è molto ambiguo. Potrebbe anche trattarsi soltanto di un rapporto professionale. Fatto sta i due sono apparsi nel video del suo nuovo brano “El ultimo romantico“. Nel breve estratto rilasciato notiamo Wanda e il cantante sotto le lenzuola, senza vestiti. Lei gli accarezza il petto e le labbra si sfiorano.

La reazione di Mauro Icardi si è fatta sentire di lì a poco. Al momento si trova a Istanbul e, stando a quanto dichiarato da Juan Etchegoye durante il programma “Mitre Live”, non sarebbe affatto contento: “Ha telefonato a Wanda Nara, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare, è arrabbiato e allo stesso tempo triste“. Icardi stesso poi ha parlato, come riferisce il sito La Repubblica:

La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile. Lei è lo zimbello del mondo intero con i suoi atteggiamenti. I nostri figli sono arrabbiati con la mamma. Non sopportano più che lei renda tutto pubblico. Valentino, per esempio, ha già 14 anni. Guarda il telegiornale, segue i social, chiede cosa sta succedendo. E io, come sempre, dico la verità su tutto.

Le notizie non terminano qui…