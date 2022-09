1 Nuovo amore per Wanda Nara?

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere ormai cosa certa. Eppure ora ad alimentare i rumor sull’opinionista e il calciatore argentino è una terza persona. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti del web in queste ore. Ma partiamo per gradi.

Wanda Nara in queste ore è tornata a far parlare di sé per un video condiviso su Instagram, al fianco di L-Gante. Una clip in bianco e nero, dove i due si mostrano nel corso di uno shooting fotografico dedicato alla linea sportiva dell’imprenditrice. Quest’ultima, a quanto pare, ha scelto proprio il cantante come testimonial della campagna. Il video pubblicato però sta facendo piuttosto discutere. Come mai?

Da quel che potete vedere dal post Wanda Nara e L-Gante indossano gli stessi abiti per la stagione 2022-2023 che sarebbe “In arrivo“, come da lei puntualizzato. Come fa notare Il Corriere dello Sport, Elian Valenzuela ha commentato sotto al post, scrivendo: “Hai rotto wacha“. A queste dichiarazioni la Nara ha replicato con un: “Grazie re“. Dunque un rapporto che, al momento, sembrerebbe solo ed esclusivamente lavorativo. C’è chi però da queste immagini ha notato un certo tipo di complicità tra lei e il cantante. Sarà davvero così? Oppure si tratta di un semplice legame a livello commerciale o magari solo una bella amicizia? Difficile a dirsi, ma i più maliziosi ci vedono del tenero.

Il post in questione pubblicato da Wanda Nara e presente anche nel profilo di L-Gante, sarebbe stato interpretato in modo alquanto ambiguo da parte di alcuni utenti che, oltre alla collaborazione commerciale per il brand, ci vedono del tenero. Chiaramente al momento si tratta solo di rumor e indiscrezioni e nulla di ciò che si dice sul web sembra trovare conferme. Anzi.

Vedremo se Wanda Nara e L-Gante nelle prossime ore decideranno di far chiarezza sul loro rapporto. Staremo a vedere. Intanto la Nara nei giorni scorsi ha comunicato la fine del matrimonio con Mauro Icardi…