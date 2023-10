Wanda Nara sulla malattia: “Faccio Ballando per dimostrare ai miei figli che sto bene”

NEWS

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Wanda Nara parla della sua malattia

Su Rai 1 questa sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto tra i tanti Wanda Nara mettersi in gioco. Per la moglie di Mauro Icardi non è stato un periodo tanto semplice. Nella clip di presentazione la procuratrice sportiva ha raccontato il difficile momento attraversato a causa della malattia. Le è stata diagnosticata la leucemia, come ormai noto e si è subito sottoposta a tutti i trattamenti del caso.

A raccontare cosa è successo e come sono andate realmente le cose è stata la stessa Wanda Nara ai microfoni di Ballando con le Stelle: “Sono stata sei mesi a condurre Masterchef Argentina e quando ho finito, ho vinto un premio importante lì. Il giorno dopo dovevo viaggiare per Milano, ma come faccio sempre svolgo delle analisi di routine e lì i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e vedere cose”.

Rapidamente si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale e, alcuni giornali ed emittenti televisive, hanno dato una diagnosi ancor prima che lei stessa la conoscesse. La situazione ha gettato Wanda Nara nello sconforto e spaventata. Poi ha trovato il coraggio, una volta fatta chiarezza e confermata la malattia.

Sebbene ora sia impegnata con una cura, Wanda Nara ha detto che le è stato concesso dai medici di poter partecipare a Ballando con le Stelle:

“Accendere la TV e vedere che tutti parlavano di me senza sapere cosa avessi mi ha spaventata. Quando poi ho fatto chiarezza i bambini erano tristi e giù. Nel momento in cui mi è arrivata la proposta di Ballando ho continuato a seguire il trattamento su consiglio dei medici. Un esempio per i miei figli. Le più piccole pensavano che andare a Ballando significasse che tutto va bene. Il ballo ti dà”, ha spiegato tra le lacrime Wanda Nara. “Lo faccio per dimostrare che sto bene”, ha concluso commossa.

Poi è stato il momento del ballo con Pasquale La Rocca! Per Carolyn Smith deve fare più attenzione al movimento dei piedi. Zazzaroni sorpreso ha detto di non aver mai visto una rumba ballata così bene in 16 anni. La Lucarelli pretende che Pasquale la faccia ballare, facendo un passo indietro. Alberto Matano invece ha detto di aver visto tanto nell’esibizione di Wanda. Questi i voti: Zazzaroni le ha dato 10; Canino e Smith un 8 così come la Lucarelli; Mariotto invece un 9 per un totale di 43 punti.

Buona la prima per Wanda Nara!