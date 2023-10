Basciano disperato e in lacrime per Sophie: “Sto male, non dormo più, mi manca l’aria”

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

La disperazione di Alessandro Basciano in lacrime a Verissimo

Non è stata per niente semplice l’intervista di Alessandro Basciano a Verissimo. Silvia Toffanin ha diretto tutto così che potesse rispondere su ogni argomento e soprattutto a ogni accusa che Sophie Codegoni aveva mosso nei confronti dell’ex fidanzato. E così si è parlato dei tradimenti (che lui ha negato), delle frasi brutte (di cui lui si è assunto la responsabilità dicendo di aver sbagliato). E poi ancora il rapporto con la madre di lei e la questione parto, dicendo che non era vero il racconto di Sophie e lui invece era presente quando è successo.

Basciano ha parlato anche soprattutto di come secondo lui ci sia un piano da parte di terze persone nel farli lasciare a ogni costo. Difatti ha detto che Sophie è stata plagiata da stregoni e cartomanti ed è per questo che ha mosso quelle accuse con parole forti. Tra l’altro è anche venuto fuori che la Codegoni gli avrebbe mandato una lettera dall’avvocato vietandogli di vedere la figlia.

Nonostante tutto questo, Alessandro Basciano vorrebbe comunque tornare con lei, essere di nuovo una famiglia bella e unita. E ha detto di stare molto male da settimane. Proprio su questo, verso la fine dell’intervista, è scoppiato a piangere tanto da commuovere anche Silvia Toffanin. Completamente disperato, ha detto: “Sto male Silvia. Non dormo… La mia bimba, lei…mi manca l’aria. Per me sono vita. Non riesco ad andare avanti. Quando lei dice che vado a fare le serate…ma arrivo là e non sono più io. Ho gli occhi tristi, vado in giro che sono triste. Non riesco più a pensare ad altro”.

Si è di nuovo assunto la responsabilità di tutte le cose, ma ha ribadito di essere un uomo distrutto. “Ho il cuore in mille pezzi. E nonostante le cose che ha dichirato, non me ne frega niente. Perché io la amo”. Ha detto di essere davvero depresso. Questo momento di disperazione è durato circa 10 minuti in cui anche Silvia Toffanin si è commossa. Infatti alla fine gli ha detto di provare molta tenerezza. Ha aggiunto che cercherà di parlare con Sophie e vedere se riescono a capirsi e tornare sereni.