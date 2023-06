NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2023

Amici 22

Wax torna sulla lite con Maria De Filippi

Uno dei protagonisti più amati e seguiti di Amici 22 è stato senza dubbio Wax. Dopo la finale del talent show, come sappiamo, il giovane artista ha rilasciato il suo primo EP, che sta scalando le classifiche. Nel mentre, come se non bastasse, Matteo è anche partito con un tour instore, in attesa di vere e proprie date live. In queste ore intanto il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva&Donna, durante la quale è tornato a parlare della lite con Maria De Filippi avvenuta lo scorso anno ai casting. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia. Ho preso il microfono in mano e ho detto ‘buongiorno signorine’ davanti a Maria. Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria. Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti. Prima di Amici non mi fidavo di nessuno per via delle cose che ho visto e vissuto. Sono dell’avviso che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”.

Solo qualche giorno fa nel mentre Wax ha parlato del suo rapporto speciale con Angelina Mango, nato proprio all’interno della scuola di Amici 22. In merito il cantante ha affermato:

“A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, una amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.