NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Le parole di Wax

Poche ore fa è uscito il primo EP di Wax, che sta già scalando le classifiche musicali. Nel mentre il cantante, reduce dall’esperienza ad Amici 22, è partito per il suo tour instore, durante il quale incontrerà di persona il pubblico che in questi mesi l’ha sempre sostenuto. Come se non bastasse Matteo sta anche rilasciando diverse interviste, e nel corso di una chiacchierata con Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano è tornato a parlare del suo rapporto con Angelina Mango. Come sappiamo tra i due in casetta è nata una bellissima amicizia, che sta proseguendo anche dopo la fine del programma, e in merito l’ex allievo di Arisa ha affermato:

“A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, una amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.

Ma non è finita qui. Come sappiamo in questi mesi si è fatto un gran parlare della cicatrice di Wax, sulla quale sono spuntate le teorie più bizzarre. Adesso così proprio Matteo ha deciso di svelarne il mistero, e ha così affermato:

“Il mistero sulla mia cicatrice? Direi una bugia se dicessi che me la sono procurata cadendo dalle scale, direi la verità se affermassi che ho detto una bugia”.

Wax nel mentre si sta godendo questo fortunato momento, e senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse sorprese per tutti i fan. Il pubblico infatti attende già le prime date live del cantante, e non è escluso che a breve possano essere annunciati i suoi primi concerti.