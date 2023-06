NEWS

Andrea Sanna | 2 Giugno 2023

GF Vip 7

In Spagna Oriana Marzoli parla per la prima volta della rottura con Daniele Dal Moro, lui sbotta su Twitter

La telenovela legata alla rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sembra avere fine. In Spagna, recentemente, la venezuelana ha realizzato un contenuto per la piattaforma Mtmad e ha parlato proprio del suo ex fidanzato.

Nel video in questione Oriana Marzoli ha fatto sapere di essere tornata a Madrid per alcuni impegni lavorativi. Poi ha fatto chiarezza su quanto successo con l’ex vippone.

Oriana Marzoli ha fatto sapere che tutto si è verificato in maniera piuttosto veloce e lui avrebbe detto molte cose impulsivamente. Adesso la situazione è chiaramente molto complessa, ma lei ha fatto sapere di non volerne parlare male. Durante il lungo discorso Oriana ha fatto sapere di essere innamorata di Daniele Dal Moro e sperava tanto funzionasse. Non ha idea di ciò che accadrà in futuro. È molto delusa, per le esternazioni e per i comportamenti avuti: “Penso di essere maturata molto e non voglio entrare in polemiche. Ognuno ha la propria versione”.

Durante il filmato mandato in onda Oriana Marzoli ha sottolineato come nessuno debba dubitare dei suoi sentimenti per Daniele Dal Moro: “Non mi piace l’idea che segue tutte queste ragazze. Se lo fa per infastidirmi, mi ferisce”.

Da una parte Daniele Dal Moro pensa che debba essere Oriana Marzoli a fare dei passi verso di lui, lei crede sia il contrario. Se è entrata nella room di Twitter è successo perché l’hanno ripresa in una foto mentre piangeva. Per questo ha chiesto di non essere più taggata: “Soffro davvero e non voglio che prendano le parti di nessuno perché non mi interessa”.

La clip è proseguita ancora con Oriana Marzoli che ha dichiarato quanto impegno mette in una relazione e cerca qualcuno che sia orgoglioso di lei, la protegga e difenda sempre. Lei non vorrebbe ricadere in vecchie situazioni passate causate da una precedente relazione finita male: “Una volta ho cancellato una foto perché ero arrabbiata ed ho imparato la lezione”.

Nonostante tutto Oriana Marzoli vorrebbe tanto stare insieme a Daniele Dal Moro: “A volte dico di fermarsi perché quello che fa mi ferisce e se mi ama un po’ dovrebbe farlo. Ma vedremo cosa succederà. Provo un sentimento reale per lui e da quando sto insieme a lui non ho avuto occhi per nessun altro”.

Infine Oriana Marzoli ha lanciato un appello a Daniele Dal Moro: “Sai che mi emoziona anche solo il tuo like…Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me…Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è“.

La reazione di Daniele Dal Moro alle parole di Oriana Marzoli

L’accaduto ha chiaramente provocato la reazione di Daniele Dal Moro che, attraverso un tweet ha espresso il suo pensiero: “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà”. Come reagirà Oriana Marzoli?