1 Tutti i segreti di Will Smith e Jada Pinkett

In queste ore in tutto il mondo si parla solo di Will Smith. Come ormai tutti ben sappiamo l’attore ha dato uno schiaffo a Chris Rock durante la premiazione degli Oscar 2022. Il comico ha infatti fatto una battuta su Jeda Pinkett, moglie di Smith, che non ha affatto gradito il commento. Nonostante inizialmente si ipotizzava che il tutto fosse una gag preparata, in seguito l’attore ha fatto le sue scuse per il suo comportamento. In queste ore intanto si parla a lungo di Will e di sua moglie Jeda. Non tutti sanno che i due sono sposati dal lontano 1997, e hanno ben due figli Jaden, di 22 anni e Willow, di 20. La coppia tuttavia nasconde non pochi segreti, e adesso ve li sveliamo tutti. Da tempo infatti Smith e la Pinkett hanno annunciato di essere una coppia aperta. Proprio l’attore, durante un’intervista GQ, come riporta Il Gazzettino, aveva dichiarato:

“Siamo una coppia aperta, il nostro segreto è la libertà. Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale… Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale. Quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io. Ci sono state discussioni infinite e significative su cosa sia la perfezione in una coppia… E, per gran parte della nostra relazione, la monogamia è stata ciò che abbiamo scelto, non pensando però alla monogamia come alla perfezione”.

Ma non solo. Will Smith e sua moglie Jeda Pinkett nel corso degli anni hanno avuto diverse frequentazioni con altre persone, e in merito l’attore ha aggiunto:

“L’importante è darsi fiducia e libertà a vicenda. Il matrimonio non può essere una prigione. Non suggerisco a nessuno la nostra strada, ma le esperienze di libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore. Abbiamo fatto tutto il possibile per allontanarci l’uno dall’altro. Solo per realizzare che non è possibile”.

Non è finita qui. Andiamo a scoprire gli altri segreti della coppia formata da Will Smith e Jeda Pinkett.