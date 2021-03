3 Willie Peyote contro Ermal Meta

Willie Peyote ha dimostrato di essere uno che le manda a dire! La sua “Mai dire mai (La locura)“, che gli è valso il sesto posto nella classifica finale di Sanremo 2021 e il premio della critica, si è lasciato andare ad un commento severo ma onesto nei confronti del suo collega Ermal Meta. Durante un’intervista, Peyote ha infatti avuto da ridire sul primo posto ottenuto da Meta nella serata delle cover.

Willie Peyote commenta il primo posto di Ermal Meta della serata delle cover #Sanremo2021 pic.twitter.com/crq64j27Te — fab (@fabfrnkie) March 6, 2021

“I Maneskin sono stati i migliori, io mi chiamo fuori da questa cosa. Gli avrei ceduto il mio terzo posto ed il primo di Ermal che non se lo merita per niente – ha sostenuto con decisione il cantautore – sono tutti innamorati di lui, quindi in realtà non ho nessun motivo personale per avercela con lei. Però stasera (l’intervista è stata fatta dopo la serata di giovedì dedicata alle cover, ndr), intanto stai cantando Caruso nel giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è già una scelta veramente ruffiana per come la vedo io“.

“Secondariamente, lui canta molto bene e nessuno gli toglierà questa cosa, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione. La accusano di essere scolastica, min*** ma allora Ermal? Io non ho idea perché sia successa questa classifica“, ha concluso Willie Peyote. Un Sanremo che comunque ha avuto un esito soddisfacente per entrambi. Il cantautore, forse sconosciuto ai più fino ad oggi, si è fatto conoscere e si è lasciato apprezzare sia dal pubblico che dalla critica.

Dopo quanto accaduto, però, Ermal Meta ha voluto dire la sua e ha risposto al rapper.

