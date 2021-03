Winni’s Naturel: più belle naturalmente con la nuova Mousse Doccia

Dispenser unico senza gas inquinanti, meno plastica, niente allergeni e materie prime di origine vegetale e bio. La Mousse Doccia di Winni’s Naturel si prende cura di te e riduce l’impatto ambientale!

Senza gas inquinanti, anti-spreco e con l’87% di plastica in meno. Nasce la prima mousse che rispetta l’ambiente. A crearla è l’azienda romagnola Madel S.p.A., leader nella detergenza ecologica, che con il suo marchio Winni’s Naturel compie un ulteriore passo verso un minore impatto ambientale anche nel mondo della cura della persona.

Il dipartimento di Ricerca&Sviluppo di Winni’s è riuscito a creare, per primo, un formato senza l’utilizzo di gas inquinanti. Formato che, grazie all’innovativo dispenser unito ad uno specifico dosaggio delle materie prime, fa sì che si crei una mousse che dona una sensazione unica, delicata e avvolgente sulla pelle.

Come tutti i prodotti Winni’s Naturel, linea dedicata alla cura della persona con prodotti per il viso e per il corpo, la Mousse Doccia è ipoallergenica su pelli sensibili. È senza allergeni, nichel, cromo e cobalto tested, e rispetta il derma senza modificarne l’equilibrio idrolipidico.

È prodotta con materie prime di origine vegetale e bio. Inoltre, è super ecologica e può essere ricaricata più volte con le eco-ricariche.

“L’introduzione dell’innovativo erogatore trigger nella linea della cura della persona ribadisce l’impegno di Madel S.p.A. nel progetto sostenibilità”, commenta Giacomo Sebastiani. Il Vice Presidente di Madel prosegue: “Siamo un’azienda capace di rispettare appieno la sua filosofia green. Per questo continuiamo a investire nella Ricerca & Sviluppo, diminuendo sempre più il nostro impatto sull’ambiente”.

