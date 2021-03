Italfarmacia: misura il girovita ed elimina i rischi della pancetta

La fastidiosa e antiestetica 'pancetta' è un rischio per la nostra salute: adotta un regime di vita sano e aiutati coi prodotti Italfarmacia per eliminarla.

Rischi della pancetta

Abbiamo a disposizione un metro da sarta? Misuriamo il girovita, il risultato ci indicherà quanto grasso abbiamo accumulato sui visceri e, di conseguenza, se siamo a rischio di sindrome metabolica.

Nelle donne non deve superare gli 80 centimetri, negli uomini i 94 centrimetri. Se i nostri valori sono superiori bisogna correre ai ripari! La pancetta è un indicatore facilmente visibile di quel mix di fattori di rischio costituito dalla sindrome metabolica. Questa è una condizione complessa che coinvolge più parametri metabolici. Per esempio, valori di glicemia, trigliceridi, pressione alta, e colesterolo Hdl troppo basso.

Il tessuto adiposo viscerale che si deposita attorno a fegato, pancreas e intestino produce sostanze pro-nfiammatorie che a loro volta richiamano cellule infiammatorie. Il risultato? Un’infiammazione di basso grado ma cronica, che influisce negativamente sui vasi sanguigni e sul pancreas con maggiore rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Non solo, la sindrome metabolica si associa a una maggiore probabilità di infarti, ictus, fegato grasso, alcuni tipi di tumore.

Rimedi al grasso addominale

È esperienza comune che il grasso addominale tende ad accumularsi con gli anni e nelle donne accompagna spesso la menopausa, quando scarseggiano gli estrogeni. Pesarsi però non è sufficiente, perché l’indice di massa corporea (il peso in chili diviso per il quadrato dell’altezza in metri) non ci dà indicazioni su dove il grasso è depositato. Rimedi per tutto questo?

Stile di vita sano, dieta corretta e adeguata attività fisica.

Sappiamo però che smaltire il grasso viscerale è molto difficile sempre, e ancor più con l’avanzare dell’età. Bisogna arrendersi? No!

La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K consente infatti di “aggredire” non solo il grasso sottocutaneo, ma anche il grasso addominale, con riduzione dei livelli di infiammazione e dei rischi conseguenti.

Non è una dieta perché deve essere seguita sotto controllo medico massimo per tre settimane, e se necessario può essere ripetuta. È un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte anche in un’alimentazione equilibrata, in relazione al peso.

L’integratore perfetto

L’integratore appositamente formulato AMIN 21 K permette che si sviluppi il processo della chetosi, per cui il nostro organismo si alimenta bruciando i grassi in eccesso. La conseguenza positiva è che la sensazione di fame scompare dopo circa 48 ore. La figura si rimodella, ma viene attaccata solo la “massa grassa” e mantenuta, o a seconda del caso rafforzata, la “massa magra”.

La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi e il supporto del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro e naturale.

Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale.

Gli studi più recenti evidenziano l’importanza del microbiota anche rispetto alla sindrome metabolica, perché alcune specie di batteri producono composti con attività antinfiammatoria o antiossidante e vitamine, mentre altre sintetizzano sostanze nocive all’organismo che peggiorano l’attività immunitaria e i livelli di infiammazione oltre ad alterare i processi metabolici.

Teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino, e come già detto il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato, oltre che influenzare il mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo.

