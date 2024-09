Yulia Bruschi ha ricevuto diverse critiche sul web dopo una frase infelice rivolta a Jessica Morlacchi nel corso di uno scontro avvenuto durante la pubblicità. Ecco il video.

Critiche per Yulia Bruschi

Questa sera i toni si sono scaldati dentro la casa del Grande Fratello e ne danno dimostrazione tutte le discussioni che sono nate. Basti pensare alle lacrime di Helena Prestes dopo che ha scoperto che alcuni gieffini le parlano alle spalle, oppure una piccola discussione tra Jessica e Yulia.

Il vero scontro però ha avuto luogo nel corso della pubblicità perché Yulia Bruschi e la Morlacchi si sono lanciate accuse molto pesanti. La cantante l’ha definita una ‘disgraziata‘ mentre l’altra le ha dato della ‘poraccia‘. A un certo punto Jessica ha esclamato: “Le parolacce le devi dire a tua sorella, hai capito bene? Vai a mangiare. Vai a prendere aria“.

Ed è proprio a questo punto che Yulia ha detto la frase molto criticata sul web: “Vai a mangiare cosa? Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu. Ma che atteggiamento hai?“. Come se non bastasse ha aggiunto: “Tu sei ignorate, una materialista del ca**o. Sei tu la disgraziata, guarda che faccia che fai. Apri la bocca per dargli aria, sei vergognosa come donna“.

… ho davvero sentito yulia… usare… i disturbi alimentari come insulto… bho #grandefratello pic.twitter.com/kSyjvoQlTt — trash ᵉʳᵃ (@inmatrashera) September 30, 2024

A tentare di chiudere la questione è intervenuta anche una delle Non è la Rai, ma anche Luca Calvani. tuttavia non è servito a nulla perché solo una volta tornati in onda Signorini ha ripristinato l’ordine. Vedremo cosa accadrà prossimamente e se si tornerà a parlare della frase infelice di Yulia.