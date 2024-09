Durante la pubblicità è scoppiata una lite tra Jessica Morlacchi e Yulia ma il tutto ha avuto inizio nel corso della diretta. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Lite accesa tra Jessica Morlacchi e Yulia

Poco dopo la pubblicità si è tornati in onda direttamente all’interno della casa e il pubblico di Canale 5 ha potuto ascoltare le parole concitate di Jessica Morlacchi, la quale si stava lamentando di Yulia:

“Mi sta fissando da 20 minuti. Ogni due parole dice una parolaccia perché non sa argomentare. A me però non le dice perché non abbiamo questa confidenza, le può dire ai suoi amici”.

A cercare di calmare gli animi ci ha pensato Luca Calvani: “Secondo me si è perso un po’ la brocca questa sera“. Una volta tornati in studio Alfonso Signorini ha preso il collegamento con i gieffini e ha chiesto spiegazioni alla cantante. “Mi fissava e non toglieva lo sguardo“, ha spiegato Jessica fino a che non ha preso la parola Yulia:

“Mi ha dato della disgraziata e ha detto che i ca**i miei devo dirli a mia sorella. Io non mi sono mai detta determinate cose a una persona“.

Luca che mette al suo posto Jessica 🔥#grandefratello pic.twitter.com/wMSq3du2Fb — Noemi 🩷 (@nnooeemmii00) September 30, 2024

Signorini di conseguenza, prima di chiudere per il momento il discorso, ha bacchettato entrambe: “Non avete avuto grazia, nessuna delle due. Questa è una guerra tra pari. Affronteremo il problema della vostra convivenza più tardi“. Di sicuro gli animi non si sono ancora spenti e siamo certi che questa notte ne vedremo delle belle.