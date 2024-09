Helena Prestes ha scoperto durante la diretta che alcuni inquilini della casa del Grande Fratello hanno usato dure parole nei suoi confronti. Enzo Paolo Turchi, le Non è la Rai e Yulia si sono scagliati contro di lei per alcuni atteggiamenti che sono poco piaciuti in settimana. Ecco il video.

Helena Prestes scoppia in lacrime

La puntata di questa sera del Grande Fratello si è aperta con alcune discussioni tra Helena Prestes ed altri inquilini della casa. In realtà, i toni durante la diretta sono stati abbastanza contenuti, ma durante la settimana se ne sono detti di tutti i colori. In particolar modo Enzo Paolo Turchi, Yulia e le Non è la Rai hanno criticato diversi suoi atteggiamenti.

Enzo Paolo Turchi si è lamentato del fatto che Helena sembra non avere rispetto a volte degli altri. Tuttavia non crede che lo faccia con cattiveria ma vive semplicemente ‘nel suo mondo‘ e non se ne accorge nemmeno:

“A me ha fatto cose che non sono piaciute. La mancanza di rispetto non mi piace. Si è messa a mangiare mentre facevamo la lezione, se ne è andata senza dire niente.

Tu pensi che noi ce l’abbiamo con te, ma non puoi mancare di rispetto. Tu a volte vivi in un mondo tuo ma devi capire che qui ci sono altre persone. Se parliamo tu mi fai uno sbadiglio in faccia, non pensi a queste cose e può dare fastidio”.

Le Non è la Rai, come vediamo nel video qui sotto, hanno esclamato: “Ci prendi per il cu*o, non gliene frega un ca**o di nessuno“. Tuttavia tutte queste incomprensioni sono state chiarite e oggi i rapporti sono più distesi rispetto a qualche giorno fa.

Helena fa discutere… e negli ultimi giorni le situazioni in cui si è ritrovata in conflitto coi suoi compagni sono aumentate. #GrandeFratello pic.twitter.com/qgWjfD6vdk — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 30, 2024

La parola è stata data alle opinioniste, le quali hanno preso in qualche modo le difese di Helena Prestes. La stessa cosa ha fatto anche Signorini: “Dovete sapere che è molto sensibile e anche adesso penso stia cercando di trattenere le lacrime“. Ed ecco che la gieffina è scoppiata in un piccolo pianto venendo consolata da Lorenzo Spolverato.