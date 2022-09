Zac Efron nega di essersi rifatto e spiega cosa gli è successo al volto

1 Zac Efron non si è sottoposto a chirurgia plastica

Da alcuni anni abbiamo notato una trasformazione fisica di Zac Efron, soprattutto il volto si è completamente trasformato rispetto a prima. In tanti hanno quindi commentato dicendo che l’attore si sarebbe sottoposto a chirurgia estetica, andando a peggiorare il suo aspetto. È davvero così?

Le cose stanno in maniera diversa, come lui stesso ha riferito in un’intervista alla rivista Men’s Health. L’attore, diventato famoso per High School Musical, ha infatti giurato di non essersi mai rifatto nulla in viso. Anzi, ha proprio raccontato cosa è accaduto per ritrovarsi il volto completamente diverso. Ecco le sue parole riportato da Biccy.it:

“No nessuna chirurgia plastica per modificare. Ho solamente avuto un incidente e mi sono rotto la mandibola. Sì, è avvenuto mentre correvo per casa con i calzini e sono scivolato, sbattendo il mento contro l’angolo di granito di una fontana. Ho perso coscienza e, quando mi sono svegliato, l’osso del mento penzolava dalla mia faccia. I muscoli facciali hanno dovuto compensare il lavoro dei muscoli masticatori mentre ero infortunato. I muscoli masticatori sono cresciuti. Sono diventati davvero, davvero grossi”.

Quindi la causa sarebbe questo brutto incidente alla mandibola. Ma sul web molte persone continuano a dire che comunque ha anche le labbra gonfie e gli zigomi più alti. Quindi almeno quelli sembrano rifatti.

Come detto, Zac Efron ha fatto anche un grane cambiamento fisico. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito…