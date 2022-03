Pietro Diomede cacciato dal teatro Zelig

A gennaio 2022 Carol Maltesi ha perso la vita per mano dell’ex fidanzato Davide Fontana. La ragazza, originaria di Sesto Calende, in provincia di Varese, nel 2016 era diventata mamma e il figlio oggi vive a Verona con il padre. In seguito al lockdown aveva deciso di avviare una carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti aprendo un profilo Onlyfans con il nome di Charlotte Angie. Ma cosa c’entra il comico Pietro Diomede e perché lo Zelig lo ha allontanato dal teatro?

Per diverso tempo non si è più saputo niente di Carol. Questo fino al 20 marzo 2022, giorno in cui hanno ritrovato quattro sacchi dell’immondizia con dentro la povera vittima. Il colpevole, come già detto Davide Fontana, ha di recente ammesso l’omicidio. Come riporta anche Fanpage, pare non abbia rivelato i motivi del litigio che lo hanno spinto al terribile gesto. Sembra stessero registrando due video, il secondo più violento del primo e a questo punto le cose sono degenerate.

Non entreremo nei dettagli più cruenti. Fatto sta che alla luce di tutto questo Pietro Diomene ha fatto un paio di battute molto infelici dalle quali lo Zelig ha subito preso le distanze. Il comico ha scritto su Twitter: “Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del c**o non gioca a favore della fama della vittima“. In seguito ha affermato: “La prima volta che ho sentito l’espressione ‘gioco erotico finito male’ è stata al mio battesimo“.

Tramite un post sui suoi social, quindi, il teatro ha commentato: “Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l’artista è stato escluso dalla programmazione“. Seguiteci per altre news.

