Amici 21, uno dei giudici del Serale positivo al Covid: ecco cosa succede per la puntata

Stash assente ad Amici 21 perché positivo al Covid

Oggi si registra la terza puntata del Serale di Amici 21 che andrà in onda sabato 2 aprile in prima serata su Canale 5. Anche per questa nuova puntata dovrebbero esserci due eliminazioni: una diretta dopo la prima manche e una al ballottaggio tra gli eliminati provvisori della seconda e terza manche. In serata vi daremo tutte le anticipazioni e scopriremo il primo eliminato e chi invece sarà al ballottaggio (il secondo eliminato sarà detto sabato).

Ma intanto ci arriva una notizia direttamente dal profilo Twitter Amici News. Veniamo a sapere che uno dei giudici del Serale del talent è risultato positivo al Covid. Si tratta del cantante Stash, man dei The Kolors, che quindi non potrà essere presente in puntata.

Cosa accadrà quindi? Niente di preoccupante, succederà quello che succede sempre in questi casi. Stash sarà in collegamento da casa (come successo ai prof alcune volte durante il pomeridiano). Nessun sostituto, quindi, a quanto pare, ma in cantante darà i suoi voti direttamente da casa. Presenti, invece, come sempre Stefano De Martino e il Principe Emanuele Filiberto. Sapremo meglio come si svolgerà il tutto appena usciranno le anticipazioni di questa registrazione.

🔴 STASH POSITIVO AL COVID, SARÀ IN COLLEGAMENTO QUESTA SERA 🔴#Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022

Ricordiamo che al momento ci sono state quattro eliminazioni. Nella prima puntata sono usciti Alice, ballerina allieva di Veronica Peparini, e Gio Montana, cantante allievo di Rudy Zerbi. Nella seconda puntata, invece, sono stati eliminati Calma, cantante di Rudy Zerbi, e Christian, ballerino di Raimondo Todaro.

A questo punto sono Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno ancora tutti i propri allievi. Riusciranno ad uscire incolumi dopo questa terza puntata? Continuate a seguirci e stasera vi daremo le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 21.

Intanto potete rivedere tutte le puntate del talent di Maria De Filippi sul sito Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.