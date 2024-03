Zerbi e Celentano si trasformano in Barbie e Ken: il risultano è mostruoso (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 23 Marzo 2024

Amici 23

Nuova edizione di Amici e nuovi guanti prof durante il Serale. E così nella prima puntata di Amici 23 c’è stato il momento della sfida tra i professori. Grandi protagonisti sono stati Zerbi e Celentano che si sono trasformati in Barbie e Ken per un risultato tutto da ridere.

L’esibizione come Barbie e Ken di Zerbi e Celentano ad Amici 23

Sono ormai alcuni anni che durante il Serale di Amici si sfidano non sono gli allievi, ma anche i professori. Tutto è partito da Zerbi e Celentano che nell’edizione 20 hanno iniziato a lanciare guanti di sfida a Lorella Cuccarini e Arisa. Questo siparietto è piaciuto così tanto che nelle edizioni successive è diventata una vera e proprio gara parallela a quella ufficiale.

E così anche per Amici 23 la sfida si è rinnovata coinvolgendo tutte e tre le squadre. Ma, come ci si poteva aspettare, i grandi protagonisti sono stati proprio Rudy e Alessandra. Non per forza per bravura, ma sicuramente per show e divertimento. Il tutto è avvenuto tra la seconda e terza manche, dopo l’eliminazione di Ayle e Kumo finito al ballottaggio.

In questa prima puntata di Amici 23 il tema era “Film famosi”. Ecco che Zerbi e Celentano hanno deciso di portare in scena uno dei film di maggior successo dello scorso anno: Barbie. La Maestra ha quindi vestito i panni dell’inconica bambola e Rudy quelli di Ken. Andando nel dettaglio, la Celentano è entrata su una macchina rosa con la targa “ZerbiCele” vestita da Barbie con tanto di parrucca. Zerbi è sceso dalla scala classica vestito tutto di rosa e pieno di Z sulla tuta, anche lui indossando una parrucca.

I due prof hanno ballato sulle note di due canzoni del film e il risultato è stato tutto da ridere, come potete vedere nel video qui sotto:

Con il risultato tutto da ridere, Zerbi e Celentano hanno vinto la sfida. Hanno preso il punto da Giuseppe Giofrè e da Michele Bravi, mentre Cristiano Malgioglio ha votato per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.