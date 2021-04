1 Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic vicini di casa

Durante la puntata di Ogni Mattina, andata in onda anche oggi 26 aprile 2021, i telespettatori hanno visto la rubrica “Un santo in Paradiso” tenuta di Santo Perrotta. Lui, infatti, ogni lunedì lancia dei gossip inediti per quanto riguarda le celebrità del momento. Questa volta, infatti, è toccato a Diletta Leotta, la quale sarebbe vicina di casa di Zlatan Ibrahimovic. Nel video qui sotto, quindi, sentiamo quanto ha affermato.

Devi sapere che mi è apparsa Santa Zita, Santa protettrice di tutte le casalinghe. E mi apparsa anche Diletta Leotta. Questa Santa mi dice un particolare molto carino. Diletta vive in centro a Milano. In un bellissimo palazzo, molto ben frequentato. Ha dei vicini speciali. Come tutte le donne, ma anche gli uomini, quando ha bisogno di qualcosa, hai mai bussato al vicino di casa? Vuoi sapere chi è il vicino di casa di Diletta? Ibrahimovic. Proprio lui.

Tra i due si era vociferato ci fosse del tenero. Si trattava, però, soltanto di indiscrezioni e rumor, a quanto pare, basati sul nulla. Lui, infatti, è attualmente sposato, mentre lei stava avendo una relazione con Can Yaman. Tra lei e il calcatore, quindi, non c’è mai stato del tenero. Hanno un buon rapporto e hanno anche lavorato insieme, nulla di più.

Dopo aver parlato di Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic passiamo ad altro. Per quanto riguarda, invece, la commentatrice sportiva e l'attore turco andiamo a scoprire qualche informazione in più.