Angelina Jolie, in seguito alla proiezione del suo nuovo film alla Mostra del Cinema di Venezia, si è molto commossa per i quasi 10 minuti di applausi ricevuti. Ecco il video.

Le lacrime di Angelina Jolie

Tra non molto nei cinema di tutto il mondo arriverà “Maria“, l’ultima fatica di Angelina Jolie che è stata presentata ieri sera in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice ha affermato di essersi preparata con fatica per diversi mesi lavorando sulla propria voce, come riporta anche il sito dell’Ansa:

“Ho studiato sette mesi, ho dovuto imparare da zero, piano piano, con disciplina, dedizione e poi ho provato prima in una piccola stanza con Pablo Larrain e i miei figli ad ascoltare, poi in una prova più grande nel tempio della Scala di Milano.

La cosa che mi rendeva nervosa e mi preoccupava era passare l’esame di musica, non deludere i fan della Callas, i melomani che l’hanno sempre amata, essere all’altezza”.

Tutto il suo duro impegno l’ha ripagata perché, alla fine della proiezione a Venezia, il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla. La standing ovation è durata quasi 10 minuti e l’attrice di Hollywood si è anche commossa venendo abbracciata dai colleghi Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher.

Angelina Jolie weeps through an 8-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Maria,’ which will be a major Oscars contender. pic.twitter.com/PMiu4RWJ09 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) August 29, 2024

Nel video qui sopra possiamo cogliere tutta l’emozione di Angelina Jolie, che sul red carpet è stata accolta con grande entusiasmo da tutto il pubblico. Possiamo citare, per esempio, il momento virale in cui un fan le ha fatto autografare il libro di barzellette di Francesco Totti.

La critica afferma inoltre che quella dell’attrice in “Maria” è la migliore performance della sua carriera. Per tale ragione potrebbe anche vincere il suo secondo Premio Oscar o per lo meno l’Academy potrebbe candidarla nella categoria come Migliore Attrice. Staremo a vedere quello che succederà, ce lo potrà dire solo il tempo.