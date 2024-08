Ieri pomeriggio Angelina Jolie è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film in anteprima. I fan l’hanno accolta con grande affetto e un ragazzo, a sua insaputa, le ha fatto autografare il libro di barzellette di Francesco Totti.

L’autografo di Angelina Jolie

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 agosto, Angelina Jolie ha fatto il suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia per l’anteprima mondiale del biopic di Pablo Larrain sugli ultimi giorni di Maria Callas. In molti affermano che questa sia la performance migliore che l’attrice abbia mai portato in scena e per tale ragione potrebbe addirittura vincere il suo secondo Oscar.

Staremo a vedere che cosa accadrà, ma nel frattempo possiamo dire con certezza che la star di Hollywood è stata accolta con grande affetto dai fan. Il suo stile e il suo look hanno incantato il bagno di folla presente sul red carpet per accoglierla, e anche il web ha perso la testa nel vederla.

Tra i presenti, un utente che al momento rimane anonimo, ha pubblicato un video nel quale lo vediamo far firmare ad Angelina Jolie un libro del tutto inaspettato. Nelle immagini qui sotto possiamo vedere una mano porgere il libro di barzellette di Francesco Totti, pubblicato nel lontano 2003, all’attrice. Quest’ultima sembra abbastanza distratta da tutto ciò che le sta accadendo intorno e lo firma senza nemmeno pensarci due volte.

Insomma, un vero e proprio successo di pubblico per la Jolie, che con la sua eleganza ha conquistato tutto il mondo. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa ne penserà del suo nuovo film il grande pubblico non appena il lungometraggio uscirà nelle sale. La stagione degli Oscar, inoltre, è sempre più vicina e come accennato poc’anzi ci si aspetta che la Jolie ottenga diverse nomination e vinca come Migliore Attrice Protagonista.