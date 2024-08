Sul web si sta diffondendo una voce secondo la quale Mirko Brunetti potrebbe diventare un nuovo postino a C’è posta per te. Ma che cosa c’è di vero in tutto questo?

Il rumor su Mirko Brunetti a C’è posta per te

Nelle ultime settimane si è diffusa un’indiscrezione secondo la Mirko Brunetti avrebbe sostenuto il provino per Uomini e Donne. Una voce del web aveva raccontato anche la presunta reazione di Maria De Filippi, la quale non sarebbe stata troppo contenta:

“Non è stata felicissima di ritrovarselo lì e soprattutto non se lo aspettava. […] Siete liberi di crederci o meno, non mi cambia la vita”.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero e quasi sicuramente si tratta di una fake news, smentita anche dai fatti in parte. A fine agosto sono stati presentati i nuovi tronisti: Alessio, Francesca Sorrentino (ex di Temptation Island) e Michele Longobardi (ex corteggiatore di Manuela Carriero).

Adesso sul web, però spunta un nuovo rumor in merito a un possibile provino sostenuto da Mirko Brunetti per C’è posta per te. Si vocifera su Twitter che l’ex gieffino potrebbe andare a lavorare come postino nel programma del sabato sera di Maria De Filippi. Ad aumentare queste voci anche un’opinione, basata proprio su tali indiscrezioni, dell’esperta di gossip Deianira Marzano: “Se fosse vero che potrebbe fare il postino a C’è posta per te io ce lo vedo“.

Il rumor su Mirko Brunetti come postino a C’è posta per te

Deianira, così come tutti, non è assolutamente a conoscenza di questo fatto e si basa su ciò che sta venendo scritto sul web. Anche in questo caso, purtroppo per i suoi fan, si potrebbe benissimo trattare di una nuova fake news. Non sappiamo quali progetti attendano in futuro Brunetti e, soprattutto, se ce ne saranno che riguarderanno il piccolo schermo.