160 anni di Martina: il super evento con Dakota Johnson e Chiara Ferragni

Redazione | 12 Luglio 2023

Le celebrities scese in campo per Martini

I 160 anni di Martini non sono una ricorrenza che capita tutti i giorni, e come ogni traguardo che si rispetti per un grande brand le celebrazioni non possono che durare tutto l’anno.

Non è dunque un caso che, proprio per omaggiare l’heritage e la forza di Martini, siano andate in scena tre serate ai Dazi di Milano, con un parterre di ospiti dal mondo della moda, del cinema e del Web. Tutti accorsi per omaggiare un successo che dura da più di un secolo e mezzo.

Culmine di questa festa continua l’evento del 6 luglio, che ha chiamato a raccolta celebrities da tutto il mondo. Tra di esse la star di Hollywood Dakota Johnson e l’attore inglese Lucien Laviscount – noto per la sua partecipazione alla serie TV Emily in Paris -, che sono arrivati a Milano per partecipare come guest star al 160th Anniversary Party di MARTINI.

Dakota Johnson e Lucien Laviscount (Photo credits: Getty Images)

Alla serata di celebrazione del brand icona dell’aperitivo italiano c’era naturalmente anche l’ambassador del brand Chiara Ferragni. Ferragni è protagonista della digital campaign dell’anno.

Chiara Ferragni posa sul red carpet dell’evento L’abito scelto dall’influencer per l’evento

Tanti poi i personaggi di spicco nel mondo della moda. Come Harry Lambert, stylist di celebrities come Harry Styles.

Stile ed eleganza al party con Tananai

L’evento ha saputo unire il fascino e il gusto dell’aperitivo italiano per eccellenza (ora sotto il Gruppo Bacardi) mescolandosi a innovazione e tradizione e creando il connubio perfetto di glamour, stile e divertimento.

Il party ha visto gli ospiti brindare con una drink list creata ad hoc da Maura Milia, bar manager del Connaught Bar di Londra più volte premiato come miglior bar al mondo, per esaltare l’iconicità del brand tramite l’arte della mixology.

Tra i protagonisti della serata anche Tananai, che con il suo stile inconfondibile ha reso più speciale la festa, esibendosi sulle note di quelle sue hit che hanno scalato le classifiche italiane negli ultimi due anni.

Un evento in grande stile, insomma, nell’attesa dei prossimi durante l’anno. Tutti per onorare l’anima rossa di Martini, da sempre brand icona di stile ed eelganza.

a cura di Victor Venturelli – Photo credits: Getty Images