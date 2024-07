UniMarconi compie vent’anni: l’anniversario di un’istituzione che ha messo cura e impegno in una formazione all’avanguardia

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi celebra il suo ventesimo anniversario, segnando due decenni di leadership nella formazione digitale, nell’innovazione e nella diffusione democratica del sapere.

Fondata nel 2004, UniMarconi è stata la prima università telematica nata in Italia, pioniera di un modello di formazione flessibile e accessibile a tutti.

In questi venti anni ha saputo combinare tradizione e innovazione grazie a un prestigioso corpo docente e a infrastrutture tecnologiche avanzate, formando professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Oggi, UniMarconi è riconosciuta come una delle istituzioni più prestigiose per chi cerca una formazione di alta qualità, flessibile e in linea con i continui cambiamenti del mondo professionale.

L’offerta formativa

UniMarconi propone un’ampia e diversificata offerta formativa, che include lauree triennali, magistrali e vari percorsi post laurea.

L’università offre master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento e aggiornamento, ideali per chi desidera ampliare le proprie competenze e ottenere una preparazione completa e aggiornata.

Utilizzando tecnologie digitali avanzate, l’università offre una formazione innovativa ed efficace. La piattaforma di e-learning consente agli studenti di accedere alle risorse didattiche in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, facilitando un’esperienza di apprendimento flessibile e personalizzata.

Career service e Orientamento al lavoro

Nel contesto attuale, il concetto di orientamento e ri-orientamento è fondamentale, come sottolineato dall’Unione Europea. UniMarconi risponde a questa esigenza con un career service dedicato.

Attraverso consulenze personalizzate e supporto nella stesura del curriculum, nella ricerca di stage e altre forme di impiego, gli studenti possono prendere le prime misure con il mercato del lavoro.

L’università organizza anche giornate di recruiting ed eventi di networking, creando un ponte concreto tra il mondo accademico e quello professionale.

Le Dichiarazioni del Presidente Alessio Acomanni

“In questi venti anni, UniMarconi ha dimostrato di essere un’istituzione dinamica e innovativa,” ha dichiarato il Presidente dell’Università Alessio Acomanni. “Capace di adattarsi ai cambiamenti del mondo accademico e del mercato del lavoro. Il nostro impegno,” ha proseguito, “è di continuare a offrire una formazione di eccellenza, accessibile e inclusiva, che prepari i nostri studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenza e fiducia.”