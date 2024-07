Anticipazioni, episodi e dove vederlo: tutto sulla puntata di Endless Love di venerdì 12 luglio, in onda su Canale 5

Volete scoprire tutte le anticipazioni e la trama di Endless Love per oggi 12 luglio? Vediamo insieme cosa ci aspetta!

Anticipazioni Endless Love 12 luglio

Altra puntata ricca di colpi di scena! Endless Love non smette di stupire. Ecco cosa prevede l’episodio del 12 luglio:

Tarik si presenta dalla famiglia insieme a Banu, con l’intenzione di manifestare il suo amore per lei. La notizia però non viene accolta bene dai genitori. Sia Fehime che Huseyin infatti non hanno alcuna intenzione di avere a che fare con lei, dato che è stata con un uomo sposato.

Dall’altra parte, come riferiscono le anticipazioni di Endless Love, Ozan accusa Nihan e Vildan di aver spinto Zeynep ad andare via di casa. Per questo Vildan prega sua figlia a convincere la nuora a fare ritorno a casa.

Così Nihan si introduce nel giardino di casa di Kemal e becca Zeynep a parlare con Emir. Questo la insospettisce su una relazione tra i due e li fotografa. Non appena Zeynep si separa da Emir, Nihan si avvicina.

Nel corso della conversazione la ragazza fa partire una chiamata a Emir per fargli arrivare un messaggio: non permetterà a nessun di mettere a rischio la vita di suo figlio.

Le indagini proseguono nel frattempo e Zehir ha trovato il nome della persona che ha segnalato l’incidente d’auto di Emir e Nihan. Si chiama Nail Bozcam. Così Zehir e Kemal vanno a causa sua per chiedergli un chiarimento, ma appena arrivano lo trovano su una sedia a rotelle e lui afferma di non essersi mai mosso di casa.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Proseguiamo ancora con altre interessanti indicazioni: quando va in onda Endless Love? La serie turca è in programma tutti i giorni su Canale 5. Più precisamente dal lunedì al venerdì alle 14:10. Poco dopo viene trasmessa a nuova soap, The Family (le anticipazioni qui)

Quante stagioni ha e quanti episodi? La serie ha 2 stagioni da 35 e 39 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Avete due scelte per poter vedere Endless Love in TV e streaming. Collegarvi su Canale 5 o seguire su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma a disposizione è possibile vedere le puntate in diretta o in un secondo momento. Gli episodi, una volta selezionati, portano con sé una piccola trama. Questa ci aiuterà a scoprire come finisce Endless Love.

A presto con le nuove anticipazioni!