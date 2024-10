Festa a sorpresa per Milly Carlucci in occasione dei suoi 70 anni. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e si è commossa.

La festa a sorpresa per Milly Carlucci

Ieri 1° ottobre ci sono stati grandi festeggiamenti per una delle “signore della TV”. Milly Carlucci ha celebrato i suoi 70 anni e in tantissimi le hanno rivolto un bel pensiero sui social, con messaggi d’affetto e di stima. Ma c’è stato anche un altro momento importante nel corso della giornata, come ripreso dal video postato da Amedeo Venza, in cui la conduttrice di Ballando con le Stelle non è riuscita a trattenere la commozione.

Per lei, sempre elegantissima e impeccabile, è stata organizzata infatti una meravigliosa festa a sorpresa. Un gesto che ha portato Milly Carlucci a non trattenere proprio le lacrime e ringraziare di cuore per questo meraviglioso gesto nei suoi riguardi. Questo il filmato del momento, che ha fatto il giro dei social…

La festa di compleanno per Milly Carlucci pic.twitter.com/pT5WYLwvc6 — disagiotv (@disagio_tv) October 2, 2024

Sul web intanto Milly Carlucci ci ha tenuto a intervenire: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, Milly”, si legge nella storia Instagram pubblicata dalla conduttrice sul proprio profilo.

La storia Instagram di Milly Carlucci

Dolci gli auguri anche della figlia Angelica Donati e della sorella Gabriella Carlucci. La figlia della presentatrice ha pubblicato una bellissima foto su Instagram che le ritrae insieme nel giorno del matrimonio della stessa Angelica.

“Buon compleanno alla migliore mamma del mondo! Sono così grata per te, ogni singolo giorno!”, ha scritto in inglese l’imprenditrice 38enne. In men che non si dica sono arrivate tantissime reazioni da parte dei follower e una valanga di auguri per Milly Carlucci.

Ai tantissimi si sono aggiunti anche quelli di Gabriella, zia di Angelica e sorella di Milly Carlucci: “Cara Milly, sei nata unica! Lo sei sempre stata e sempre lo sarai!! Per tutta la vita mi sono sentita fortunata di averti come sorella! Auguri Super Milly!”, è stato il tenero messaggio dell’ex conduttrice ora imprenditrice di eventi culturali.

Anche Novella2000.it si unisce ai tantissimi auguri: buon compleanno, Milly!