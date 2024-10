In serata al Grande Fratello mentre si trovavano in stanza da letto, le Non è la Rai hanno sparlato di Jessica Morlacchi: “Non si lava tutti i giorni”.

Le parole delle Non è la Rai su Jessica

Serata di chiacchiere nella Casa del Grande Fratello. In stanza da letto le Non è la Rai e Clarissa Burt si sono ritrovate a scambiare due parole. Il tema della conversazione è ancora una volta Jessica Morlacchi e la diatriba con Yulia Naomi Bruschi a causa della gelosia per Luca Giglioli (di cui la cantante si sarebbe infatuata ma non sarebbe corrisposta).

Pamela Petrarolo ha fatto notare inizialmente come questa situazione sia molto discussa e tutto sia incentrato su questo. Per Eleonora Cecere più si andrà avanti e peggio sarà: “Ma hai visto poi Yulia? Oggi ha proprio evitato. Secondo me si è stancata pure lei… Non fa queste cose per evitare le discussioni, è molto più intelligente”. Dall’altra parte Pamela di Non è la Rai si è detta contrariata del fatto che Yulia non sia libera di ridere e scherzare con Giglio a causa di questa gelosia.

Ilaria Galassi invece ha fatto sapere che lei non rinuncerebbe a causa del fastidio di Jessica. Anzi. Come mostrato nel video sottostante, mentre tutte esprimevano il loro punto di vista sulla faccenda, improvvisamente la conversazione si è spostata su altro: “Come non si lava?”, si è sentito dire da Clarissa. “Ieri… chi? Jessica”, ha risposto dell’ex di Non è la Rai, Ilaria. Pamela ha poi confermato che la Morlacchi ha fatto il bagno ieri.

A quel punto Ilaria ha rincarato la dose: “Non si lava tutti i giorni..”, con Pamela che ha replicato: “No no..”. La collega delle Non è la Rai ha aggiunto: “Magari si lava pure a pezzi”. La conversazione come vedete nel video è proseguita ancora.

Nella restante parte della conversazione si è tornati nuovamente su Jessica Morlacchi e la sua gelosia nei confronti di Yulia Naomi Bruschi perché troppo vicina a Luca Giglioli. Sia le Non è la Rai che Clarissa non si sono risparmiate con le frecciatine nei confronti dell’ex cantante dei Gazosa. Semmai i video dovessero uscire in puntata si creerebbe un bel caos in Casa.